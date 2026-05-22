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भीषण गर्मी के चलते रणथंभौर के जंगलों में आग का खतरा, वन विभाग अलर्ट, ये है तैयारी

वन​कर्मियों का कहना है कि बढ़ते तापमान के चलते सूखी पत्तियों और घास–फूस में आग लगने का खतरा बना रहता है.

Ranthambore Tiger Reserve
रणथम्भौर टाइगर रिजर्व (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 2:09 PM IST

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सवाई माधोपुर: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए सवाई माधोपुर स्थित रणथम्भौर टाइगर रिजर्व सहित आसपास के वन क्षेत्रों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी चेतावनी के बाद रणथंभौर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसके तहत रणथंभौर के जंगलों में गश्त बढ़ाई जा रही है. वहीं वनकर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है. वहीं वन विभाग ने पर्यटकों, श्रद्धालुओं और रणथंभौर के नजदीकी गांवों के ग्रामीणों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व और आसपास के जंगल से सटे पठारी क्षेत्र में वर्तमान में तापमान लगभग 43 से 45 डिग्री चल रहा है. साथ ही पानी की उपलब्धता भी कम हो जाती है. जिससे जंगलों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसके चलते वन विभाग अलर्ट है और फायर सिस्टम को पूरी तरह ठीक करके तैयार रखा गया है. डीएफओ ने कहा कि पानी के टैंकर की उपलब्धता, कुएं, पम्पसेट और आग लगने वाले स्थान पर पानी पहुंचाने के वन विभाग द्वारा सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि हमें कहीं पर भी आग लगने का अलर्ट मिलता है, तो हम तुरंत उस पर काबू करते हैं, ताकि कम से कम क्षेत्र में आग पर काबू पाया जा सके.

वन विभाग ने की ये तैयारी (ETV Bharat Sawai Madhopur)

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साथ ही रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी वनकर्मियों द्वारा समझाइश की जा रही है. जंगल में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के लिए मना किया जा रहा है. डीएफओ ने बताया कि जंगल में सूखी पत्तियां होती हैं, जो बहुत कम समय में आग पकड़ लेती हैं. जंगल के आसपास के गांवों के ग्रामीणों से भी वनकर्मियों की टीम द्वारा समझाइश की जा रही है और रणथंभौर से सटे खेतों में फसल का कचरा जलाने को लेकर पाबंद किया जा रहा है, ताकि रणथंभौर के जंगलों में आग का खतरा कम किया जा सके.

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सहायक वनपाल विजय सिंह का कहना है कि जंगल में जहां ज्यादा ग्रास लैंड होती है. वहां सबसे पहले फायर लाइन तैयार की जाती है. जिससे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आग इधर-उधर नहीं फेल सके. साथ ही वनकर्मियों द्वारा लगातार जंगल में गश्त की जाती है और आग लगने वाली संभावित जगहों को चिंहित कर लिया जाता है. वनकर्मी दिनभर जंगल में ही रहता है और लगातार गश्त करता है. वनकर्मियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए हमारे पास पर्याप्त अग्निशमन यंत्र हैं. साथ ही जंगल में बने वाटर पॉइंट से पानी ले जाकर उससे भी आग पर काबू पा लिया जाता है.

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वनकर्मियों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में जंगल में आग लगने का अंदेशा बना रहता है. ऐसे में वनकर्मियों द्वारा रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों से भी समझाइश की जाती है ताकि कोई भी पर्यटक जंगल में किसी भी तरह का कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ना ले जा सके. वनकर्मियों ने बताया कि जंगल में आग पर काबू पाने के लिए उनके पास पर्याप्त अग्निशमन यंत्र मौजूद हैं. साथ ही आग बुझाने सहित यंत्रों को चलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है.

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