ETV Bharat / state

बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद में फैक्ट्रियों को सख्त निर्देश, नहीं किया ये काम तो होगी कार्रवाई

औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को मॉनिटरिंग से UPPCB और CPCB को प्रदूषण का रियल टाइम डेटा मिलेगा. पढ़ें पूरी खबर...

गाजियाबाद में फैक्ट्रियों को सख्त निर्देश
गाजियाबाद में फैक्ट्रियों को सख्त निर्देश (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 17, 2025 at 5:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण आफत बना हुआ है. इसकी रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है. एनसीआर में गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में औद्योगिक इकाइयों से भी वायु प्रदूषण फैलने की संभावना भी काफी अधिक है. इन इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को अब न सिर्फ मॉनिटर करने की तैयारी है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी आसान: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में कुल 385 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं. इसमें 353 लघु औद्योगिक इकाइयां हैं. वहीं 21 मध्य और 11 बड़ी औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं. UPPCB की ओर से 385 औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित किया गया है. इन इकाइयों को OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) 31 दिसंबर तक लगाना होगा. इसके माध्यम से इन औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा.

अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी (ETV BHARAT)

सर्वर के साथ किया जाएगा कनेक्ट: OCEMS से प्रदूषण का रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराया जाएगा. अगर औद्योगिक इकाई की तरफ से प्रदूषण फैलाने की पुष्टि होगी तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी. OCEMS को इंस्टॉल कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाएगा. 34 औद्योगिक इकाइयों की ओर से OCEMS लगवाने के लिए परचेज ऑर्डर जारी किया जा चुका है. जारी निर्देश के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से OCEMS ना लगे होने की स्थिति में UPPCB की ओर से इकाई को बंद कर दिया जाएगा.

स्वच्छ ईंधन का हो रहा इस्तेमाल: क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह के मुताबिक, जिले में 138 औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी और सीएनजी को स्वच्छ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. 12 औद्योगिक इकाइयों को Non Approved Fuel इस्तेमाल करने पर शो कॉस नोटिस जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार औद्योगिक क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रही हैं और मानकों के अनुरूप ईंधन का इस्तेमाल न होने पर कार्रवाई की जा रही है. मौके पर मौजूद नॉन अप्रूव फ्यूल को सील किया जा रहा है.

संचालकों को दी गई जानकारी: गाजियाबाद में मुख्य तौर पर टेक्सटाइल डाइंग और मेटल मेल्टिंग से संबंधित औद्योगिक इकाइयों से बड़े स्तर पर प्रदूषण फैलने की संभावना होती है, क्योंकि इन सभी औद्योगिक इकाइयों में ब्वॉयलर्स लगे होते हैं. UPPCB की ओर से गाजियाबाद में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक संगठनों को OCEMS के बारे में विभिन्न वर्कशॉप्स का आयोजन कर जानकारी दी गई है.

रियल टाइम डेटा होगा अपलोड: OCEMS के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले धुएं और प्रदूषण का रियल टाइम डाटा अपलोड होगा. इससे इकाइयों की चिमनी से मानकों के विपरीत उत्सर्जन (एमिशन) होने पर तुरंत केंद्रीय और प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अलर्ट पहुंचेगा, जिसके बाद संबंधित इकाई पर कार्रवाई की जा सकेगी.

नहीं हो सकेगी टेंपरिंग: मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक दिन में औसतन दो से तीन औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर पाता है, लेकिन इस नई व्यवस्था के शुरू होने के बाद स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी और सभी 385 औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले एमिशन का डाटा एक साथ उपलब्ध हो सकेगा. बेहतर मॉनिटरिंग होने से न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि कार्रवाई के डर से औद्योगिक इकाइयों के संचालक भी एमिशन के मानकों का शक्ति से पालन करेंगे. UPPCB से मिली जानकारी के मुताबिक, OCEMS के साथ 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा भी औद्योगिक इकाइयों को लगाना होगा, ताकि सुनिश्चित किया जा सके OCEMS के साथ किसी प्रकार की कोई टेंपरिंग ना हो. CCTV के मूवमेंट और फीड का कंट्रोल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास होगा.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मांगी माफी, आप और कांग्रेस पर साधा निशाना

दिल्ली में आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, अधिकतर इलाकों में AQI 400 के करीब, लोग कह रहे 'ODD-EVEN लाओ'

TAGGED:

POLLUTION IN DELHI NCR
INSTRUCTION TO GHAZIABAD FACTORIES
फैक्ट्रियों को OCEMS लगाने के आदेश
INSTRUCTION TO INDUSTRIAL UNITS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.