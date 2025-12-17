ETV Bharat / state

बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाजियाबाद में फैक्ट्रियों को सख्त निर्देश, नहीं किया ये काम तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण आफत बना हुआ है. इसकी रोकथाम को लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है. एनसीआर में गाजियाबाद औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है. ऐसे में औद्योगिक इकाइयों से भी वायु प्रदूषण फैलने की संभावना भी काफी अधिक है. इन इकाइयों से होने वाले प्रदूषण को अब न सिर्फ मॉनिटर करने की तैयारी है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी आसान: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) से मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में कुल 385 प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं. इसमें 353 लघु औद्योगिक इकाइयां हैं. वहीं 21 मध्य और 11 बड़ी औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं. UPPCB की ओर से 385 औद्योगिक इकाइयों को चिह्नित किया गया है. इन इकाइयों को OCEMS (Online Continuous Emission Monitoring System) 31 दिसंबर तक लगाना होगा. इसके माध्यम से इन औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रियल टाइम मॉनिटर किया जाएगा.

अंकित सिंह, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी (ETV BHARAT)

सर्वर के साथ किया जाएगा कनेक्ट: OCEMS से प्रदूषण का रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराया जाएगा. अगर औद्योगिक इकाई की तरफ से प्रदूषण फैलाने की पुष्टि होगी तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी. OCEMS को इंस्टॉल कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाएगा. 34 औद्योगिक इकाइयों की ओर से OCEMS लगवाने के लिए परचेज ऑर्डर जारी किया जा चुका है. जारी निर्देश के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से OCEMS ना लगे होने की स्थिति में UPPCB की ओर से इकाई को बंद कर दिया जाएगा.

स्वच्छ ईंधन का हो रहा इस्तेमाल: क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह के मुताबिक, जिले में 138 औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी और सीएनजी को स्वच्छ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. 12 औद्योगिक इकाइयों को Non Approved Fuel इस्तेमाल करने पर शो कॉस नोटिस जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार औद्योगिक क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रही हैं और मानकों के अनुरूप ईंधन का इस्तेमाल न होने पर कार्रवाई की जा रही है. मौके पर मौजूद नॉन अप्रूव फ्यूल को सील किया जा रहा है.