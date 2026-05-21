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पेट्रोल की बढ़ती मार से बदल रही लोगों की सोच, रांची में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

पेट्रोल की बढ़ती किमतों के बीच रांची के लोग अब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 1:20 PM IST

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रांची: ईरान संकट के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर अब भारत के बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है. 15 मई से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की चिंता और बढ़ गई है. लगातार महंगे होते ईंधन के बीच अब लोग पेट्रोल वाहनों से दूरी बनाकर इलेक्ट्रिक स्कूटी की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं. राजधानी रांची में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है.

झारखंड में बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री

झारखंड में जनवरी 2025 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 17 प्रतिशत से भी अधिक है. सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में देखने को मिली. रांची और आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 74 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

पेट्रोल की बढ़ती मार के बीच लोगों का ईवी की तरफ बढ़ा झुकाव (ETV Bharat)

सिर्फ रांची में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 38 प्रतिशत बढ़ा

मार्च 2026 से अब तक राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन 38 प्रतिशत बढ़कर 1517 यूनिट तक पहुंच गया. रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने जानकारी दी है कि इस 38 प्रतिशत वृद्धि का मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाजार में आई तेज रफ्तार को दिखाता है. अगर पिछले साल किसी महीने में 100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती थीं, तो अब वही आंकड़ा बढ़कर 138 तक पहुंच चुका है.

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रांची में EV रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)

1517 यूनिट का मतलब है कि सिर्फ एक महीने में 1517 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां रांची की सड़कों पर उतर गईं. स्थिति यह है कि जहां पहले कभी-कभार ही ईवी वाहन दिखाई देते थे, वहीं अब रांची आरटीओ में हर रोज औसतन 50 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है.

हालांकि इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की बिक्री जरूर हो रही है लेकिन उसके पेपर बनने में 15 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि शोरूम ऑपरेटर ही पेपर मुहैया कराने में देरी कर रहे हैं. हालांकि इस दिशा में भी प्रकिया को सरलीकरण करने की उपाय किए जा रहे हैं.

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पेट्रोल VS इलेक्ट्रिक वाहन (ETV Bharat)

पेट्रोल बढ़ती कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे लोग

बाजार विशेषज्ञ पवन अग्रवाल का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें हैं. वर्तमान समय में पेट्रोल स्कूटर चलाने पर औसतन ढाई से तीन रुपये प्रति किलोमीटर तक खर्च आता है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी की रनिंग कॉस्ट महज 20 से 30 पैसे प्रति किलोमीटर पड़ रही है. यानी रोजाना 30 से 40 किलोमीटर सफर करने वाले लोगों के लिए हर महीने हजारों रुपये की बचत संभव हो रही है.

रांची के हरमू इलाके में रहने वाले एक नौकरीपेशा युवक ने बताया कि पहले हर महीने पेट्रोल पर करीब चार हजार रुपये खर्च हो जाते थे. ऑफिस आने-जाने में सबसे ज्यादा परेशानी ईंधन खर्च को लेकर होती थी. अब इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बाद खर्च काफी कम हो गया है और महीने का बजट संभालना आसान हुआ है. उनका कहना है कि अब लोग महीने का तीन से चार हजार रुपये पेट्रोल पर खर्च करने के बजाय उसी पैसे से स्कूटी की ईएमआई भरना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं.

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शोरूम में ग्राहक (ETV Bharat)

एक महिला उपभोक्ता ने बताया कि बच्चों को स्कूल छोड़ने, बाजार जाने और छोटे घरेलू कामों के लिए पेट्रोल वाहन अब महंगा पड़ रहा था. ऐसे में परिवार ने इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने का फैसला लिया. उनका कहना है कि चार्जिंग का खर्च बहुत कम है और घर पर ही आसानी से वाहन चार्ज हो जाता है.

कम कार्बन, कम खर्च: इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण और जेब दोनों के लिए फायदेमंद

इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि आपकी जेब पर भी बोझ कम करते हैं. एक अध्ययन के अनुसार, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन प्रति किलोमीटर लगभग 300 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन मात्र 50 ग्राम कार्बन छोड़ते हैं. इसी वजह से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार नई नीतियां और सब्सिडी बना रही हैं. इन वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता से न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि देश की विदेशी ईंधन पर निर्भरता भी धीरे-धीरे कम हो सकेगी.

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ईवी के साथ नए ग्राहक (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक वाहन से हो रही बचत

शहर के युवाओं के बीच भी इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेकर उत्साह बढ़ रहा है. कॉलेज छात्रों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों ने उनका जेब खर्च बढ़ा दिया था. अब इलेक्ट्रिक स्कूटी कम खर्च में बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है. वहीं ऑनलाइन डिलीवरी और गिग वर्कर्स से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा पहले पेट्रोल में चला जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहन से बचत बढ़ रही है.

क्या कहते हैं शोरूम के संचालक

शोरूम संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है. पहले जहां लोग सिर्फ जानकारी लेने आते थे, वहीं अब सीधे बुकिंग कर रहे हैं. कई जगहों पर स्थिति यह है कि एडवांस बुकिंग के बाद ही लोगों को वाहन मिल पा रहे हैं.

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ईवी शोरूम (ETV Bharat)

एक शोरूम ऑपरेटर ने बताया कि पहले महीने में सीमित संख्या में बिक्री होती थी, लेकिन अब हर दिन बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं. खासकर मध्यम वर्गीय परिवार और नौकरीपेशा लोग ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. कई मॉडलों की वेटिंग चल रही है और डिलीवरी के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि पहले लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन कमजोर या कम दूरी तय करने वाला विकल्प लगता था, लेकिन अब बाजार में ऐसे मॉडल आ चुके हैं जो एक बार चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर तक चल रहे हैं. यही वजह है कि लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ा है.

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने अब लोगों की सोच बदल दी है. लोग केवल वाहन की कीमत नहीं, बल्कि हर महीने होने वाले खर्च का भी हिसाब लगाने लगे हैं. यही कारण है कि रांची की सड़कों पर अब बैटरी से चलने वाली स्कूटियों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है.

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