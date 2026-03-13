ETV Bharat / state

सोने-चांदी की महंगाई से आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतों पर असर, स्वर्ण- रजत भस्म दवाओं के दाम 50% तक बढ़े

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से आयुर्वेदिक स्वर्ण-रजत भस्म युक्त दवाएं महंगी हो गई हैं.

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें बढ़ीं
सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें बढ़ीं (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 13, 2026 at 7:02 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब केवल आभूषण बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है. आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग होने वाली स्वर्ण और रजत भस्म युक्त औषधियों की कीमतों में पिछले कुछ समय में 30 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इससे न केवल मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है, बल्कि चिकित्सकों के सामने भी इलाज को लेकर नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं.

जो औषधियां कभी जटिल और दीर्घकालिक रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण मानी जाती थीं, वे अब आम और मध्यमवर्गीय मरीजों की पहुंच से धीरे-धीरे दूर होती जा रही हैं. महंगी होती दवाओं के कारण मरीज इन्हें खरीदने से कतराने लगे हैं, वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक भी अब इनकी जगह वैकल्पिक दवाओं का सहारा लेने लगे हैं. दरअसल, आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और हीरा भस्म जैसी धातु आधारित औषधियों का विशेष महत्व माना जाता है. इनका उपयोग कई जटिल, जीर्ण और कष्टसाध्य रोगों के उपचार में किया जाता है, लेकिन सोने-चांदी की कीमतों में आई तेजी ने इन दवाओं की निर्माण लागत को काफी बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों पर पड़ा है.

सुनिए क्या बोले डॉक्टर और दवा विक्रेता (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- सोने-चांदी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, आयुर्वेद की दवाओं पर भी पड़ा असर, 65 फीसदी बिक्री गिरी

बिक्री में भी आने लगी गिरावट: आयुर्वेदिक दवाओं के विक्रेता शुभम लखोटिया ने बताया कि पहले स्वर्ण और रजत भस्म युक्त दवाओं की मांग काफी अधिक रहती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनकी बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है. बढ़ती कीमतों के कारण कई मरीज इन दवाओं को खरीदने से बच रहे हैं और सामान्य दवाओं से ही उपचार करवाने का विकल्प चुन रहे हैं. शुभम ने बताया कि मौजूदा स्थिति में इन महंगी दवाओं को मुख्य रूप से संपन्न वर्ग के लोग ही खरीद पा रहे हैं. मध्यम और निम्न आय वर्ग के मरीजों के लिए इनका नियमित उपयोग करना मुश्किल होता जा रहा है.

ऐसे बढ़े स्वर्ण और रजत भस्म के दाम: आयुर्वेदिक दवा विक्रेता सौरभ माहेश्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोने-चांदी के बढ़ते भाव के कारण भस्म युक्त दवाओं के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. स्वर्ण भस्म पहले करीब 3400 रुपए में उपलब्ध होती थी, जो अब बढ़कर 4140 से 4250 रुपए तक पहुंच गई है. रजत भस्म की कीमत पहले लगभग 660 रुपए थी, जो अब बढ़कर 880 रुपए हो गई है.

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें बढ़ीं
स्वर्ण- रजत भस्म दवाओं के दाम 50% तक बढ़े (ETV Bharat GFX)

वहीं, हीरा भस्म (100 mg) पहले करीब 1100 रुपए में मिलती थी, जो अब लगभग 1400 रुपए में उपलब्ध हो पा रही है. इनके अलावा बीते 6 माह के भीतर ही कई अन्य रस और धातु मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रजत भस्म की कीमतों में भी पिछले छह महीनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पहले 2.5 ग्राम रजत भस्म का पैक लगभग 490 से 525 रुपये में उपलब्ध था, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत कई ब्रांडों में 650 से 900 रुपये तक पहुंच गई है.

इसे भी पढ़ें- 'चांदी' होगा भविष्य का नया सोना, 9 माह में दाम दोगुने, आखिर क्यों अचानक बढ़ रहे भाव, जानिए...

मरीजों के सामने बढ़ती मुश्किलें: दवा विक्रेता दिनेश लखोटिया ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाओं का 70 वर्षों से व्यापार करते आ रहे हैं. पहले उनके पिता बृजमोहन लखोटिया ये काम करते थे, उनके बाद 40 वर्षों से वह दवाओं का व्यापार करते आ रहे हैं. दिनेश बताते हैं कि स्वर्ण और रजत भस्म के दामों में बीते इतने वर्षों में कभी बढ़ोतरी होती नहीं देखी गई, लेकिन बीते कुछ माह में सोने-चांदी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने स्वर्ण भस्म और रजत भस्म के दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है.

सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों से आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतें बढ़ीं
स्वर्ण- रजत भस्म आयुर्वेदिक दवाओं में काम आते हैं (ETV Bharat GFX)

दिनेश ने बताया कि दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है, जो लंबे समय से किसी गंभीर या जीर्ण रोग से पीड़ित हैं और जिन्हें लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है. ऐसे मरीजों के लिए महंगी दवाओं का लगातार उपयोग करना आर्थिक रूप से कठिन हो जाता है. परिणामस्वरूप कई मरीज उपचार अधूरा छोड़ देते हैं या फिर कम प्रभावी विकल्पों का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं.

सोने-चांदी चमके तो आगे और बढ़ सकती है चिंता: दवा विक्रेता दिनेश लखोटिया की माने तो यदि सोने-चांदी की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही, तो आने वाले समय में आयुर्वेदिक चिकित्सा की कई महत्वपूर्ण दवाएं और अधिक महंगी हो सकती हैं. इससे मरीजों की पहुंच उपचार तक सीमित हो सकती है. फिलहाल स्थिति यह है कि जहां एक ओर सोने-चांदी की चमक बाजार में बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. महंगी होती दवाओं के कारण मरीजों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और चिकित्सकों को भी इलाज के नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं.'

आयुर्वेद की कई दवाओं में चांदी और सोने की भष्म प्रयोग होती है
आयुर्वेद की कई दवाओं में चांदी और सोने की भष्म प्रयोग होती है (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- Health Tips : आयुर्वेद में शुगर का पुख्ता इलाज, जानिए क्या करना होगा ?

स्वर्ण और रजत भस्म की अहम भूमिका: आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीएमओ डॉ. सुनील कुशवाह ने बताया कि स्वर्ण और रजत भस्म का उपयोग सदियों से किया जा रहा है. आयुर्वेद के अनुसार ये भस्म शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कई गंभीर रोगों के उपचार में सहायक मानी जाती हैं. इन औषधियों का उपयोग गठिया, मनोरोग, लकवा, फेफड़ों की बीमारी, नजला, डायबिटीज, टाइफाइड, एसिडिटी, पेट संबंधी रोग, हृदय रोग और ब्रेन हेमरेज जैसे कई जटिल रोगों के उपचार में किया जाता है. डॉ. कुशवाह ने बताया कि स्वर्ण और रजत भस्म युक्त औषधियां शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होती हैं. यही कारण है कि जटिल और दीर्घकालिक रोगों में इनका विशेष महत्व माना जाता है.

उन्होंने बताया कि ये औषधियां आयुर्वेदिक चिकित्सा में अत्यंत प्रभावी मानी जाती हैं और कई प्रमुख दवाओं का महत्वपूर्ण घटक भी हैं. हालांकि, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण इन दवाओं की निर्माण लागत काफी बढ़ गई है. वे बताते हैं कि कई बार मरीजों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों को इन महंगी दवाओं की जगह अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ता है. डॉक्टर कुशवाह ने बताया कि स्वर्ण और रजत भस्म के बढ़ते दामों के बीच इनके विकल्प के रूप में स्वर्ण गैरिक, स्वर्ण वंग जैसी औषधियों को काम में लिया जा सकता है.

कई आयुर्वेदितक दवाओं के दाम बढ़े
कई आयुर्वेदितक दवाओं के दाम बढ़े (ETV Bharat Bundi)

दंत चिकित्सा भी अछूती नहीं: सोने-चांदी के बढ़ते दामों का असर केवल आयुर्वेदिक औषधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दंत चिकित्सा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है. दांतों की फिलिंग में उपयोग होने वाली सिल्वर एलॉय की कीमतों में भी तेजी आई है. दंत चिकित्सक डॉ. जुनेद अख्तर की माने तो चांदी की कीमत बढ़ने के कारण दांतों की सिल्वर फिलिंग के खर्च में लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. उन्होंने बताया कि पहले जो फिलिंग 600 से 700 रुपए में हो जाती थी, अब उसकी कीमत 1000 से 1200 रुपए तक पहुंच गई है. इसी वजह से अब कई मरीज सिल्वर एलॉय की जगह अन्य प्रकार की फिलिंग को प्राथमिकता देने लगे हैं.

इसे भी पढ़ें- SPECAIL : कम उम्र में हो रहे सफेद बाल तो आयुर्वेद के इन नुस्खों से पाए नियंत्रण, जानिए क्यों होते बाल सफेद

इसे भी पढ़ें- चांदी के दामों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 17 दिनों में 53,500 रुपये महंगी हुई, सोने के दाम भी बढ़े

TAGGED:

GOLD BHASMA RATES
RISING COST OF AYURVEDIC MEDICINES
GOLD AND SLIVER PRICE HIKE
AYURVEDIC THERAPY
RISING COST OF AYURVEDIC MEDICINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.