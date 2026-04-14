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कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर नहीं आएगी कोई ट्रेन, यह है कारण

रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन. ( Courtesy: DRM Office, Kota )

कोटाः कोटा रेल मंडल में स्टेशन री-डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है. इसके तहत कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ब्लॉक लिया गया है. इस कारण बुधवार से प्लेटफार्म नंबर एक पर अगले 20 दिन तक कोई भी ट्रेन नहीं आएगी. इस पर आने वाली सभी ट्रेनों को दो, तीन, तीन ए व चार नंबर प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया गया है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से ब्लॉक शुरू हो जाएगा. इसके तहत 4 मई रात 12 बजे तक यह ब्लॉक रहेगा. इन 20 दिनों में प्लेटफार्म नंबर एक पर पिलर व कॉलम खड़े करना, पिलर कैप लगाना सहित अन्य कार्य किए जाएंगे. प्लेटफार्म नंबर एक पर मुंबई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेन हैं. यहीं से संचालित होती है, इसके अलावा कोटा से चलने वाली ट्रेन भी शामिल हैं. पढ़ेंः रेलवे का बड़ा ऐलान: हैदराबाद-श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन अब चलेगी रेगुलर, नया नंबर जारी