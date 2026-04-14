कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर नहीं आएगी कोई ट्रेन, यह है कारण
इस पर आने वाली सभी ट्रेनों को दो, तीन, तीन ए व चार नंबर प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया गया है.
Published : April 14, 2026 at 7:09 PM IST
कोटाः कोटा रेल मंडल में स्टेशन री-डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है. इसके तहत कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ब्लॉक लिया गया है. इस कारण बुधवार से प्लेटफार्म नंबर एक पर अगले 20 दिन तक कोई भी ट्रेन नहीं आएगी. इस पर आने वाली सभी ट्रेनों को दो, तीन, तीन ए व चार नंबर प्लेटफार्म पर शिफ्ट किया गया है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि 15 अप्रैल सुबह 8 बजे से ब्लॉक शुरू हो जाएगा. इसके तहत 4 मई रात 12 बजे तक यह ब्लॉक रहेगा. इन 20 दिनों में प्लेटफार्म नंबर एक पर पिलर व कॉलम खड़े करना, पिलर कैप लगाना सहित अन्य कार्य किए जाएंगे. प्लेटफार्म नंबर एक पर मुंबई से चलकर दिल्ली की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेन हैं. यहीं से संचालित होती है, इसके अलावा कोटा से चलने वाली ट्रेन भी शामिल हैं.
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यह ट्रेन होगी सोगरिया से डायवर्ट व टर्मिनेटः सीनियर डीसीएम जैन ने बताया कि बीना-कोटा रेल मार्ग पर चलने वाली मेमू ट्रेन को सोगरिया स्टेशन पर ही टर्मिनेट किया जा रहा है. साथ ही यहीं से ट्रेन चलेगी, इनमें 11604 बीना कोटा, 61621 कोटा- सवाई माधोपुर, 19812 इटावा- कोटा, 22984 इंदौर- कोटा व 61634 बीना- कोटा ट्रेन सोगरिया तक चलेगी. कोटा होकर जाने वाली ट्रेनों को सोगरिया से डायवर्ट किया गया है. इनमें 14814 भोपाल-जोधपुर, 14813 जोधपुर-भोपाल, 12181 जबलपुर- अजमेर व 12182 अजमेर-जबलपुर ट्रेन को सोगरिया से डायवर्ट किया जा रहा है. ये कोटा जंक्शन पर नहीं आएंगी.
जनशताब्दी चलेगी चार नंबर प्लेटफार्म सेः सौरभ जैन ने बताया कि प्लेटफार्म नंबर एक पर आने वाली 22 से 28 ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर दो पर शिफ्ट किया गया है. प्लेटफार्म नंबर 1 से 3 पर भी 3 से 8 ट्रेनों को शिफ्ट किया गया है. ट्रेन नंबर 12059 कोटा-हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर 4 पर शिफ्ट कर दिया है. ट्रेन नंबर 61615 कोटा-नागदा और 61614 कोटा-घाटोली मेमू ट्रेन एक नंबर की जगह 3ए ट्रेन से जाएगी.
करीब तीन दर्जन ट्रेन को किया है शिफ्ट
- ट्रेन नंबर 12217 त्रिवेंद्रम-चंडीगढ़ संपर्क क्रांति
- ट्रेन नंबर 12964 उदयपुर सिटी-हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12917 अहमदाबाद- हजरत निजामुद्दीन गुजरात संपर्क क्रांति
- ट्रेन नंबर 12483 अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 22659 तिरुवनंतपुरम- योगनगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12951 मुंबई सेंट्रल- नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12953 मुंबई सेंट्रल- हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस
- ट्रेन नंबर 12975 मैसूर- जयपुर एक्सप्रेस
- 12907 बांद्रा टर्मिनल- निजामुद्दीन संपर्क क्रांति
- ट्रेन नंबर 12955 मुंबई सेंट्रल- जयपुर सुपरफास्ट
- ट्रेन नंबर 12415 इंदौर- नई दिल्ली सुपरफास्ट
- ट्रेन नंबर 20957 इंदौर- हिसार सुपरफास्ट
- ट्रेन नंबर 20945 एकता नगर- निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस