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आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग के चलते कई ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी, ग्रीष्मावकाश में स्पेशल ट्रेन की सौगात

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में मदार–पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते 17 अप्रैल को साबरमती–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. इसके अलावा ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है. वहीं कोटा स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के कारण जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव भी अस्थायी रूप से बदला गया है.

ब्रिज कार्य के कारण लिया ट्रैफिक ब्लॉक: जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार रानी–खीमेल स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 638 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इस कारण इस रेलखंड पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा और कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा.

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वंदे भारत सहित कई ट्रेनें बदले मार्ग से संचालित: हितेश यादव ने बताया कि 17 अप्रैल को गाड़ी संख्या 12462 साबरमती–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूनी होकर चलेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़–दादर रणकपुर एक्सप्रेस तथा 20944 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी. इसके अलावा पूर्व में रवाना हुई कई ट्रेनें भी बदले मार्ग से चलाई जाएंगी, जिनमें बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी सुपरफास्ट, बेंगलुरु–जोधपुर एक्सप्रेस, हडपसर–जोधपुर एक्सप्रेस तथा साबरमती–जम्मूतवी रेलसेवा शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर और समदड़ी स्टेशनों पर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके.