आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग के चलते कई ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी, ग्रीष्मावकाश में स्पेशल ट्रेन की सौगात
रेलवे ने 18 अप्रैल को भगत की कोठी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है.
Published : April 16, 2026 at 6:53 PM IST
जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में मदार–पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते 17 अप्रैल को साबरमती–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. इसके अलावा ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया है. वहीं कोटा स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के कारण जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव भी अस्थायी रूप से बदला गया है.
ब्रिज कार्य के कारण लिया ट्रैफिक ब्लॉक: जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव के अनुसार रानी–खीमेल स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 638 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है. इस कारण इस रेलखंड पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा और कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जाएगा.
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वंदे भारत सहित कई ट्रेनें बदले मार्ग से संचालित: हितेश यादव ने बताया कि 17 अप्रैल को गाड़ी संख्या 12462 साबरमती–जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस वाया मेहसाणा–भीलड़ी–लूनी होकर चलेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़–दादर रणकपुर एक्सप्रेस तथा 20944 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी. इसके अलावा पूर्व में रवाना हुई कई ट्रेनें भी बदले मार्ग से चलाई जाएंगी, जिनमें बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी सुपरफास्ट, बेंगलुरु–जोधपुर एक्सप्रेस, हडपसर–जोधपुर एक्सप्रेस तथा साबरमती–जम्मूतवी रेलसेवा शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर और समदड़ी स्टेशनों पर दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके.
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ग्रीष्मावकाश में स्पेशल ट्रेन की सौगात: इसी प्रकार यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 18 अप्रैल को भगत की कोठी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के बीच एकतरफा स्पेशल ट्रेन (संख्या 04811) चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन सुबह 5:40 बजे रवाना होकर रात 12:40 बजे मुंबई पहुंचेगी. इसमें 15 स्लीपर, 3 जनरल और 2 एसएलआर सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे. यह स्पेशल ट्रेन लूनी, समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मारवाड़ भीनमाल, रानीवाड़ा, भीलड़ी, मेहसाणा, साबरमती, वडोदरा, भरूच, उधना, वसई रोड, ठाणे और दादर स्टेशनों पर रुकेगी. रेलवे के अनुसार इससे मुंबई रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ग्रीष्मावकाश में बड़ी राहत मिलेगी.
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कोटा स्टेशन पर नहीं रुकेगी जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस: पश्चिम रेलवे के कोटा स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के कारण जोधपुर–भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है. ट्रेन संख्या 14814 भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस 3 मई तक तथा 14813 जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस 4 मई तक कोटा स्टेशन पर नहीं रुकेगी. इसके स्थान पर दोनों ट्रेनों का ठहराव सोगरिया स्टेशन पर दिया गया है, जहां निर्धारित समयानुसार आगमन और प्रस्थान होगा.