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फरीदाबाद में बारिश के कारण मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग ठप, एफसीआई ने गोदाम में रखने से किया इनकार, किसान और एजेंसी चिंतित

बारिश के कारण मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग ठप ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: जिले के अनाज मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. मंडियों में गेहूं की बोरियों का ढेर लग गया है और किसान से लेकर खरीद एजेंसियां तक सभी चिंतित हैं. फरीदाबाद की अनाज मंडियों में लिफ्टिंग ठप रहने के कारण हालात चिंताजनक है. गेहूं की खरीद तो हो चुकी है, लेकिन उसकी लिफ्टिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है. मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूं बोरियों में भरा पड़ा है, जिससे जगह-जगह ढेर लग गए हैं. अगर जल्द ही लिफ्टिंग शुरू नहीं हुई, तो खुले में रखा गेहूं खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है. अब तक एक भी फीसदी गेंहू की लिफ्टिंग नहींः फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर गिरीश भारद्वाज ने बताया कि "अब तक किसी भी मंडी से एक प्रतिशत भी गेहूं की लिफ्टिंग नहीं हो पाई है. सीजन से पहले हुई बारिश के चलते सरकार ने जांच कमेटी बनाई है और अब गेहूं की सैंपलिंग के बाद ही एफसीआई द्वारा लिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी." मॉइस्चर लॉस के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावितः (Etv Bharat)