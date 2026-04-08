फरीदाबाद में बारिश के कारण मंडियों से गेहूं की लिफ्टिंग ठप, एफसीआई ने गोदाम में रखने से किया इनकार, किसान और एजेंसी चिंतित
मंडियों से गेहूं को सरकार एफसीआई को देती है. बारिश से गुणवत्ता खराब हुई है. इस कारण लिफ्टिंग ठप है.
Published : April 8, 2026 at 8:47 PM IST
फरीदाबाद: जिले के अनाज मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है. मंडियों में गेहूं की बोरियों का ढेर लग गया है और किसान से लेकर खरीद एजेंसियां तक सभी चिंतित हैं. फरीदाबाद की अनाज मंडियों में लिफ्टिंग ठप रहने के कारण हालात चिंताजनक है. गेहूं की खरीद तो हो चुकी है, लेकिन उसकी लिफ्टिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है. मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूं बोरियों में भरा पड़ा है, जिससे जगह-जगह ढेर लग गए हैं. अगर जल्द ही लिफ्टिंग शुरू नहीं हुई, तो खुले में रखा गेहूं खराब होने का खतरा बढ़ता जा रहा है.
अब तक एक भी फीसदी गेंहू की लिफ्टिंग नहींः फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर गिरीश भारद्वाज ने बताया कि "अब तक किसी भी मंडी से एक प्रतिशत भी गेहूं की लिफ्टिंग नहीं हो पाई है. सीजन से पहले हुई बारिश के चलते सरकार ने जांच कमेटी बनाई है और अब गेहूं की सैंपलिंग के बाद ही एफसीआई द्वारा लिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी."
मॉइस्चर लॉस के कारण गेहूं की गुणवत्ता प्रभावितः मंडियों में पड़े गेहूं पर मौसम का भी असर पड़ रहा है. मॉइस्चर लॉस के कारण गेहूं की गुणवत्ता और उसकी चमक पर असर पड़ सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. यही वजह है कि किसान और खरीद एजेंसियां दोनों ही जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं.
गेहूं को गोदामों में रखने के लिए एफसीआई तैयार नहींः एफसीआई की ओर से साफ कहा गया है कि बिना अनुमति के गेहूं को गोदामों में नहीं रखा जा सकता. ऐसे में एफसीआई की ओर से गाइडलाइन में रिलैक्सेशन का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एफसीआई के साथ लगातार बातचीत जारी है और उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में लिफ्टिंग शुरू हो जाए.
एफसीआई के फैसले पर टिकी हुई है सबकी नजर: खरीद एजेंसियों की तरफ से तैयारी पूरी है. मंडियों में वरदाना की कोई कमी नहीं है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार रखा गया है. जैसे ही एफसीआई की गाइडलाइन जारी होगी, तुरंत गेहूं की लिफ्टिंग शुरू कर दी जाएगी. फिलहाल सबकी नजर एफसीआई के फैसले पर टिकी हुई है. अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सीधा असर किसानों की मेहनत पर पड़ सकता है.