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IMA POP की तैयारियां, देहरादून में 9 और 11 जून को रूट रहेगा डायवर्ट

देहरादून: आगामी 13 जून शनिवार को आईएमए (इंडियन मिलिट्री एकेडमी) की पासिंग आउट परेड होनी है. आईएमए पासिंग आउट परेड के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर पुलिस ने आईएमए के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया है. इसी के साथ आईएमए को जीरो जोन घोषित किया है.

आईएमए पासिंग आउट परेड तैयारी कार्यक्रम के दौरान 9 जून को सुबह पांच बजे से 10 बजे तक और 11 जून को सुबह 05 बजे से 11.30 बजे तक यातायात डाइवर्ट प्लान जारी किया है. डायवर्ट ट्रैफिक को यातायात दबाव के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है.

यातायात प्लान: