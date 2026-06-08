IMA POP की तैयारियां, देहरादून में 9 और 11 जून को रूट रहेगा डायवर्ट
IMA POP की तैयारियां के कारण देहरादून में 9 और 11 जून को रूट रहेगा डायवर्ट, जिसका प्लान भी देहरादून पुलिस ने जारी किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 8, 2026 at 7:10 PM IST
देहरादून: आगामी 13 जून शनिवार को आईएमए (इंडियन मिलिट्री एकेडमी) की पासिंग आउट परेड होनी है. आईएमए पासिंग आउट परेड के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर पुलिस ने आईएमए के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया है. इसी के साथ आईएमए को जीरो जोन घोषित किया है.
आईएमए पासिंग आउट परेड तैयारी कार्यक्रम के दौरान 9 जून को सुबह पांच बजे से 10 बजे तक और 11 जून को सुबह 05 बजे से 11.30 बजे तक यातायात डाइवर्ट प्लान जारी किया है. डायवर्ट ट्रैफिक को यातायात दबाव के अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है.
यातायात प्लान:
- बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघडवाला तिराहा से मिठी बेरी होते हुए प्रेमनगर भेजा जायेगा.
- प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक और मिट्ठी बेरी होते हुए शिमला बाईपास रोड से निरंजनपुर मण्डी से शहर की ओर भेजा जायेगा.
- विशेष परिस्थिति में प्रेमनगर से आने वाले यातायात को एमटी सेक्शन गेट से आईएमए के अन्दर से रांघडवाला की ओर भेजा जायेगा.
- सेलाकुई और भाऊवाला से आने वाले सभी भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव से शहर की ओर भेजा जायेगा.
- देहरादून से विकासनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर विकासनगर धर्मावाला की तरफ भेजा जायेगा.
एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने देहरादून की जनता से अपील है कि वो यातायात पुलिस की ओर से जारी किए गए रूट डायवर्ट प्लान का ही इस्तेमाल करें. ताकि आम जनता जाम और अन्य परेशानियों से बच सके.
पढ़ें---