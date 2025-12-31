दिल्ली की जहरीली हवा ने छीनी भरतपुर की चहचहाहट, विदेशी पर्यटकों ने रद्द की बुकिंग, देसी टूरिस्ट बचा रहे कारोबार
भरतपुर: राजधानी दिल्ली की दमघोंटू हवा अब सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बुरी तरह चोट पहुंचा रही है. विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए मशहूर भरतपुर, जो हर सर्दी में हजारों विदेशी पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफर्स का स्वर्ग बन जाता है, इस बार दिल्ली के घने स्मॉग की मार झेल रहा है. बढ़ता प्रदूषण पर्यटकों के प्लान पर ग्रहण लगा रहा है. कई विदेशी मेहमान तो भारत आने का इरादा ही त्याग चुके हैं, जबकि जिन्होंने बुकिंग करा ली थी, वे भी इसे रद्द करा रहे हैं.
विदेशी बुकिंग्स पर प्रदूषण की मार: स्थानीय होटल व्यवसायी देवेंद्र सिंह बताते हैं कि इस सीजन में बुकिंग्स का ग्राफ तो ऊपर है और होटल लगभग हाउसफुल चल रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटकों की तादाद उम्मीद से काफी कम है. देवेंद्र ने बताया, “सबसे बड़ी वजह दिल्ली का प्रदूषण ही है. कई विदेशी टूरिस्ट भारत आने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दिल्ली पहुंचते ही उनकी सेहत खराब हो जाएगी. इससे आगे की यात्रा का मजा किरकिरा हो जाएगा." साल 2024-25 में 6649 विदेशी पर्यटक भरतपुर पहुंचे थे.
एक उदाहरण देते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि इंग्लैंड से आने वाली एक पर्यटक कैथरीन ने उनके होटल में ठहरने की पूरी बुकिंग करा ली थी. सब कुछ तय था, लेकिन अचानक उनका मेल आया कि “दिल्ली में इतना भयानक प्रदूषण है कि हमने पूरी भारत यात्रा ही कैंसल कर दी है.” कैथरीन ने स्पष्ट रूप से प्रदूषण को वजह बताया और बुकिंग रद्द करा ली. देवेंद्र के होटल में ही ऐसी दो-तीन बुकिंग्स इसी कारण रद्द हुई हैं. अन्य होटल संचालकों से भी यही शिकायतें मिल रही हैं. विदेशी टूरिस्ट्स, जो मुख्य रूप से बर्ड वॉचिंग और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के लिए भरतपुर आते हैं, इस बार स्मॉग के डर से प्लान बदल रहे हैं.
देसी पर्यटकों की आमद से होटल हाउसफुल: हालांकि, इस कमी की भरपाई घरेलू पर्यटकों ने बखूबी कर दी है. देवेंद्र सिंह कहते हैं, “यूथ और इंडियन टूरिस्ट्स की संख्या इस बार शानदार है. खासकर युवा ग्रुप्स और फैमिलीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं. इसी वजह से भरतपुर के ज्यादातर होटल फुल चल रहे हैं.” दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के प्रदूषण का एक उल्टा असर भी दिख रहा है. राजधानी और आसपास के इलाकों के लोग जहरीली हवा से राहत पाने के लिए भरतपुर जैसे स्वच्छ और हरे-भरे स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं. देवेंद्र ने कहा, "दिल्ली वाले दो-तीन दिन के छोटे ब्रेक के लिए यहां आ रहे हैं. साफ हवा, पक्षियों की चहचहाहट और प्राकृतिक सुकून उन्हें खींच ला रहा है."
जनवरी-फरवरी में उम्मीद की किरण: भरतपुर के पर्यटन की रीढ़ माने जाने वाले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जनवरी और फरवरी का समय बर्डिंग के लिए सबसे उम्दा माना जाता है. इस दौरान साइबेरियन क्रेन सहित सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी पक्षी यहां आते हैं. देवेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके पास फरवरी तक की एडवांस बुकिंग्स पहले से ही हैं. "जनवरी-फरवरी बर्ड वॉचर्स और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बेस्ट टाइम है. इन दोनों महीनों में अच्छी भीड़ रहना तय है."
फिलहाल भरतपुर का पर्यटन कारोबार घरेलू पर्यटकों के दम पर सांस ले रहा है, लेकिन विदेशी मेहमानों की कमी लंबे समय में चिंता का विषय बन सकती है. दिल्ली का प्रदूषण अगर यों ही बढ़ता रहा तो न केवल राजधानी, बल्कि उसके आसपास के पर्यटन स्थल भी इसकी मार झेलते रहेंगे. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हवा साफ होगी और भरतपुर फिर से विदेशी पक्षी प्रेमियों से गुलजार हो उठेगा.
