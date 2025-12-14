ETV Bharat / state

प्रदूषण का कहर: गाजियाबाद में 5वीं तक की कक्षाएं की गई ऑनलाइन, गौतमबुद्धनगर में कक्षाओं का संचालन अगले आदेश तक बंद

यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है. आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में हवा के हालात अब बेहद खराब हो चुके हैं. प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. वहीं गाजियाबाद में वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों व कोचिंग सेंटरों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 14 दिसंबर से प्री-नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन, जबकि कक्षा 6 से 9 और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी. सभी बोर्ड्स के विद्यालयों और कोचिंग संचालकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौतमबुद्धनगर में कक्षाओं का संचालन बंद: उधर दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू होने के साथ गौतमबुद्धनगर में संचालित सभी बोर्ड्स (बेसिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक) और सभी कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की कक्षाओं का संचालन 14 दिसंबर से अग्रिम आदेश तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है.

स्थिति हद से ज्यादा खराब: दरअसल, रविवार को गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 दर्ज किया गया. बढ़ते प्रदूषण के चलते पहले से ही अधिकतर लोग छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से बच रहे हैं. कुल मिलाकर प्रदूषण की स्थिति अब हद से ज्यादा खराब हो चुकी है. खासकर मौजूद प्रदूषण के हालात के चलती बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद हो चुके हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से अधिक होने पर स्वस्थ लोगों पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है.

हॉट मिक्स प्लांट सील: ग्रैप के तहत कई तरह की दिल्ली-एनसीआर में पाबंदियां लगाई गई हैं. उधर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी गाजियाबाद में लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर 7 हॉट मिक्स प्लांट सील किए गए हैं.

