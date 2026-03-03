देहरादून में 30 से 50 फीसदी तक घटी होली के सामानों की सेल, जानिए किसने किया दुकानदारों को मायूस?
देहरादून के बाजार तमाम रंग, गुलाल, पिचकारी आदि से पटे, लेकिन कम आ रहे खरीददार, ऑनलाइन की वजह से व्यापारियों की घटी बिक्री
रोहित कुमार सोनी
देहरादून: देशभर में होली की धूम है. रंगों का बाजार सजा हुआ है. व्यापारियों ने भी होली त्योहार के मद्देनजर दुकानों में काफी ज्यादा सामान भरे हुए हैं, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती यही है कि बिक्री उस हिसाब से नहीं हो रही है, जितना उनको उम्मीद थी.
ऐसे में व्यापारी बिक्री न होने की मुख्य वजह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता रहे हैं. क्योंकि, वर्तमान स्थिति ये है कि छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीजें भी आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. यही वजह है कि होली पर्व पर व्यापारी काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं. ईटीवी भारत पर व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बयां की.
बता दें कि रंगों का पर्व होली साल में एक बार आता है. यही वजह है कि व्यापारी वर्ग इसकी तैयारी लगभग 15 से 20 दिन पहले शुरू कर देते हैं. ताकि, होली त्योहार के मद्देनजर उनकी बेहतर बिक्री हो सके. इसके लिए हर तरह के रंग, गुलाल, पिचकारी समेत अन्य चीजों को अपनी दुकानों में सजा लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केट या बिजनेस बड़ी चुनौती बन रही है.
ऑनलाइन बिजनेस ने बढ़ाई स्थानीय व्यापारियों की चिंता: साल दर साल बढ़ती ऑनलाइन मार्केट इन व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. क्योंकि, समय के साथ उनकी सेल भी घटती जा रही है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि लोग बाजारों के बजाय ऑनलाइन सामान खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
दरअसल, भारत में साल 2020 में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद ऑनलाइन व्यापार का एक क्रेज शुरू हुआ, जो वर्तमान समय में भी जारी है. जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों से लेकर होल सेलर व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं. इसकी एक मुख्य वजह ये भी है कि बाजारों के मुकाबले न सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान सस्ते दरों पर मिल जा रहे हैं. बल्कि, घर पर होम डिलीवरी हो जा रही है.
ऑनलाइन व्यापार की वजह से घटी 30 से 50 फीसदी तक सेल: इसी के चलते लोग बाजारों की ओर रुख नहीं करना चाह रहे हैं. क्योंकि, उन्हें बाजारों में भीड़भाड़ और जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन व्यापार की वजह से वर्तमान समय में 30 से 50 फीसदी तक उनकी सेल घट गई है.
"ऑनलाइन व्यापार की वजह से हमारे व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. क्योंकि, ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा होने की वजह से लोग बाजारों की ओर रुख नहीं कर रहे हैं. ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन में मिल रही सामानों के रेट भी अंतर है. बाजारों में डिमांड पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है. साल दर साल बाजारों में सेल घटती जा रही है. हम लोग ऑर्गेनिक और हर्बल कलर भी बेच रहे हैं."- अनमोल गुप्ता, व्यापारी
वहीं, व्यापारी हेमंत ओबेरॉय ने कहा कि होली त्योहार के मद्देनजर व्यापार तो बेहतर चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा की वजह से सेल करीब 30 फीसदी तक घट गई है. जो सामान वो बेचने के लिए 18 रुपए में खरीद रहे हैं, वो सामान ऑनलाइन 20 से 22 रुपए में लोगों को घर बैठे मिल रहा है.
उन्होंने साफतौर पर कहा कि ऑनलाइन की वजह से सेल में कमी आती जा रही है. कुल मिलाकर ऑनलाइन की वजह से होलसेल मार्केट के साथ ही छोटे व्यापारियों पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है. यह कहते हुए व्यापारी हेमंत ओबेरॉय ने ईटीवी भारत पर अपनी पीड़ा रखी.
"ऑनलाइन व्यापार की वजह से उनकी सेल करीब 50 फीसदी तक घट गई है. यह स्थिति इस साल की नहीं है. बल्कि, साल दर साल सेल घटती जा रही है. ऐसे में ऑनलाइन का ऑफलाइन व्यापार पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है."- दीक्षा शर्मा, व्यापारी
वहीं, व्यापारी हनी सिंह ने कहा कि ऑनलाइन, ऑफलाइन की बजाय महंगा है. बावजूद इसके लोग ऑनलाइन सामान खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे है. क्योंकि, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को है. यही वजह है कि ऑफलाइन व्यापार पर काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि पिछले सालों की तुलना में बाजार में लगभग 50 फीसदी खरीदारों की कमी हो गई है. होलसेलर के साथ ही छोटे व्यापारी भी काफी परेशान हैं. क्योंकि, उनका माल नहीं बिक रहा है. जबकि, 4 मार्च को होली मनाया जाएगा. हालांकि, कई जगहों पर आज यानी 3 मार्च को भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन बिक्री कम हो रही है.
