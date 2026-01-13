ETV Bharat / state

झारखंड में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली ठंड, गुमला का पारा फिर लुढ़का, कई जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )