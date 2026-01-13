ETV Bharat / state

झारखंड में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली ठंड, गुमला का पारा फिर लुढ़का, कई जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण झारखंड में ठंड बढ़ गई है. जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

ग्राफिक्स इमेज
रांचीः झारखंड में फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. कई जिलों के न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की कमी दर्ज हुई है. इस बीच मौसम केंद्र ने राज्य के उत्तर-पश्चिमी, मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में 14 और 15 जनवरी को शीतलहर चलने की संभावना जताई है. लिहाजा, मकर संक्रांति के दिन कड़ाके की ठंड से सामना होना तय माना जा रहा है. हालांकि दिन के वक्त मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

न्यूनतम पारा में उतार-चढ़ाव जारी

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 13 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री पहुंच गया है. न्यूनतम तापमान के मामले में दूसरे स्थान पर खूंटी जिला है. जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पर चला गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 5.6 डिग्री, बोकारो में 7.1 डिग्री, सिमडेगा में 7.3 डिग्री, रांची में 7.5 डिग्री, देवघर में 8.1 डिग्री, सरायकेला में 8.1 डिग्री, हजारीबाग में 8.2 डिग्री, लोहरदगा में 8.5 डिग्री, लातेहार में 8.9 डिग्री, चाईबासा में 9.2 डिग्री, कोडरमा में 9.6 डिग्री और जमशेदपुर में 10.0 डिग्री रहा.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान

अधिकतम तापमान में भी कमी

मौसम केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान में भी कमी आई है. 12 जनवरी को चाईबासा का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री था जो 13 जनवरी को घटकर 28.0 डिग्री पर आ गया है. पूरे राज्य में चाईबासा में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा सरायकेला में 26.3 डिग्री, जमशेदपुर में 26.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 25.0 डिग्री, देवघर में 24.8 डिग्री, पाकुड़ में 24.8 डिग्री, सिमडेगा में 24.6 डिग्री, खूंटी में 23.8 डिग्री, कोडरमा में 23.1 डिग्री, बोकारो में 23.1 डिग्री, गुमला में 22.6 डिग्री, हजारीबाग में 21.9 डिग्री रांची में 21.6 डिग्री और लोहरदगा में 20.3 डिग्री अधिकतम तापमान रहा. दिन के वक्त सबसे ज्यादा ठंड लातेहार में महसूस की जा रही है क्योंकि यहां का अधिकतम पारा 17.3 डिग्री पर पहुंच गया है.

मौसम केंद्र ने 14 से 16 जनवरी तक सात जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा और हजारीबाग जिला शामिल हैं. साथ ही बोकारो और रामगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना है.

