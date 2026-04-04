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यात्री ध्यान दें! बदले रूट से चलेगी रानीखेत एक्सप्रेस, मरुधर का संचालन भी प्रभावित...जानिए वजह

जैसलमेर: जयपुर मंडल के जयपुर-बांदीकुई रेलखंड के दौसा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 4 अप्रैल को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस 5 अप्रैल को अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर चलेगी. इस दौरान ट्रेन नारनौल, नीम का थाना और रींगस रूकेगी. वहीं ट्रेन संख्या 14864 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 5 अप्रैल को जोधपुर से रवाना होकर मार्ग में लगभग 30 मिनट देरी से संचालित होगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की अपडेट जानकारी जरूर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

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