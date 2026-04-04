यात्री ध्यान दें! बदले रूट से चलेगी रानीखेत एक्सप्रेस, मरुधर का संचालन भी प्रभावित...जानिए वजह
दौसा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. सालासर सुपरफास्ट में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे.
Published : April 4, 2026 at 6:54 PM IST
जैसलमेर: जयपुर मंडल के जयपुर-बांदीकुई रेलखंड के दौसा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को ध्यान में रखते कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 4 अप्रैल को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 15014 काठगोदाम-जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस 5 अप्रैल को अपने निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर चलेगी. इस दौरान ट्रेन नारनौल, नीम का थाना और रींगस रूकेगी. वहीं ट्रेन संख्या 14864 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 5 अप्रैल को जोधपुर से रवाना होकर मार्ग में लगभग 30 मिनट देरी से संचालित होगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की कि वे यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की अपडेट जानकारी जरूर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
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सालासर एक्सप्रेस में बढ़ाए कोच: इधर, यात्रियों की बढ़ती भीड़ और ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 22421-22422 में 6 अप्रैल को जोधपुर तथा 7 अप्रैल को दिल्ली सराय रोहिल्ला से एक एसी थ्री टियर और एक जनरल कोच एक-एक ट्रिप के लिए बढ़ाया है. रेलवे के इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. उन्हें कन्फर्म सीट मिल सकेगी.
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