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बागपत में नए औद्योगिक क्षेत्र का खाका तैयार, उद्योगपतियों ने किया स्वागत; 12 गांव की जमीन रजिस्ट्री पर रोक

अधिसूचना जारी होने के बाद सरफाबाद और भागोट सहित 12 गांवों की जमीन के बैनामों पर रोक लगा दी गई है.

बागपत में नए औद्योगिक क्षेत्र का खाका तैयार.
बागपत में नए औद्योगिक क्षेत्र का खाका तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:03 PM IST

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बागपत: जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की तैयारी चल रही है. इसके लिए 2000 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा और शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

अधिसूचना जारी होने के बाद सरफाबाद और भागोट सहित 12 गांवों की जमीन के बैनामों पर रोक लगा दी गई है. जिले में अभी तक कलक्ट्रेट के पास औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है. वहां प्लॉट खाली नहीं हैं. करोड़ों रुपए निवेश के लिए एमओयू साइन करने वाले उद्यमी जमीन महंगी मिलने के कारण निवेश नहीं कर पा रहे हैं. इसके अलावा उद्यमियों को जमीन के लिए भटकना भी पड़ रहा है.

उद्योगपतियों ने किया स्वागत. (Video Credit: ETV Bharat)

बागपत इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश गोयल और महामंत्री अश्विनी शर्मा ने अधिकारियों से नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की मांग उठाई थी. एसोसिएशन की मांग पर UPSIDA अधिकारियों ने मुख्यालय से चर्चा के बाद जमीन चिह्नित की. सरफाबाद, भागोट समेत 12 गांवों की 2000 हेक्टेयर जमीन को नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए चुना गया है.

जमीन चिह्नित होने के बाद राजस्व विभाग ने किसानों की जमीन का नक्शा बनाना शुरू कर दिया है. राजस्व विभाग से नक्शा मिलने के बाद नए औद्योगिक क्षेत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इन गांवों की जमीन का हस्तांतरण अब नहीं हो सकेगा.

बागपत इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष लोकेश कुमार ने बताया कि यह सरकार का बहुत अच्छा फैसला है. बागपत जैसे बड़े जिले को नए औद्योगिक एरिया की दरकार थी. उद्योगपति दीपक मखीजा ने भी इस कमद का स्वागत किया है.

इन गांवों की जमीन के बैनामों पर रोक लगी: अधिकारियों ने भागोट, नंगला अगरी, पूरनपुर नवादा, गढ़ी कलंजरी, फुलेरा, आलमगिरपुर टुकाली, सिंगौली तगा, नंगला वाहन, सरफाबाद, गौना, शहनवानपुर, लहचौड़ा गांव के जंगल की जमीन चिह्नित की है. इसके चलते इन गांवों की जमीन के बैनामों पर रोक लगाई है.

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