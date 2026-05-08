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बागपत में नए औद्योगिक क्षेत्र का खाका तैयार, उद्योगपतियों ने किया स्वागत; 12 गांव की जमीन रजिस्ट्री पर रोक

बागपत में नए औद्योगिक क्षेत्र का खाका तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )