'अभी वकील से मिलकर आता हूं', कचहरी में बहाना बनाकर भागा कैदी, पुलिस वालों के हाथ-पैर फूले

रायबरेली कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप, पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी, तलाश में जुटी.

due to negligence of police personnel raebareli prisoner who appeared in court absconds.
रायबरेली में कोर्ट में पेशी पर आया बंदी फरार. (etv bharat archvie.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 8:36 AM IST

रायबरेली: रायबरेली में कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस कर्मियों को चकमा देकर एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया. इससे पुलिस में हड़कंप मच गया.उसे काफी तलाशा गया लेकिन वह मिला नहीं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही कैदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.


कैसे हुआ फरार: रायबरेली जिला कारागार में नाहर नट (25) आपराधिक मामले में बंद था. उसे जिला न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया था. इस बीच उसने वकील से मिलने का बहाना बनाया. पुलिस वालों को चकमा देकर वह दीवानी कचहरी के पास से भागने में सफल रहा. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने शुरू की चेकिंग: सीओ सदर अरुण नौहार के नेतृत्व में पुलिस टीमों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और शहर के मुख्य मार्गों पर तैनात किया गया है. फरार बंदी की तलाश के लिए पुलिस ने चारों दिशाओं में घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि बंदी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जेलर क्या बोले: इस मामले में जेलर हिमांशु रौतेला ने बताया कि एक विचाराधीन कैदी पुलिस कस्टडी में न्यायालय की पेशी पर गया हुआ था. इसके बाद पता चला कि वह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर भाग गया. पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है.

लापरवाह पुलिस कर्मियों पर दर्ज होगा केस: एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि कोर्ट में पेशी पर आये नाहर नट नाम का व्यक्ति फरार हो गया है. उसे पशु तस्करी के जुर्म में कोर्ट में ट्रायल पर लाया गया था. इस मामले में भागने वाले अभियुक्त के साथ साथ लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाही की जाएगी.

