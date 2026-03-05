ETV Bharat / state

रंजिश के चलते रावली महदूद के ग्राम प्रधान के घर में घुसकर की मारपीट, प्रधान समेत कई घायल, पड़ताल तेज

रंजिश के चलते रावली महदूद गांव में ग्राम प्रधान के घर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया.

Haridwar Ravali Mahdood village
ग्राम प्रधान के घर में घुसकर की मारपीट (Photo-Local Resident)
हरिद्वार: सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद गांव में होली के दिन उस समय अफरा तफरी मच गई, जब ग्राम प्रधान प्रमोद पाल के आवास पर 20 से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर धावा बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की और घर का सामान भी तोड़ दिया. इस हमले में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल, उनके भाई मनोज कुमार समेत 15 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है. वायरल वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उग्र कार्रवाई की जाएगी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर अचानक कई वाहनों से पहुंचे और हमला शुरु कर दिया. घर के भीतर मौजूद लोगों को निशाना बनाते हुए लाठी डंडों से प्रहार किए गए. आरोप है कि हमले में ग्राम प्रधान प्रमोद पाल समेत कई लोग शामिल थे. मामले से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान और हमलावरों के बीच पूर्व से किसी विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही थी.

इसी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से हमला किया गया. आरोप है कि हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. हमलावरों ने घर में तोड़फोड़ भी की और काफी देर तक उत्पात मचाया. घायलों में प्रमोद पाल और उनके भाई मनोज को सिर में गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि मारपीट में दूसरे पक्ष के कई लोग भी घायल हुए हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान के समर्थकों ने हंगामा किया और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की. सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.

