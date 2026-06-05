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बरेली में भीषण आग में जले चार ट्रांसफार्मर, कई इलाकों की बिजली गुल

बरेली: बहेड़ी क्षेत्र के नैनीताल रोड पर स्थित जनरल स्टोर के सामने सड़क किनारे बिजली विभाग के 4 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे चारों ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाख हो गए. आग की लपटें पास में स्थित PWD चौकी परिसर तक पहुंच गईं, जिससे वहां रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया.

घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे ट्रांसफार्मरों से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया. देखते ही देखते आग ने चारों ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें बिजली के तारों के सहारे फैलती हुई पीडब्ल्यूडी चौकी के क्वार्टर तक पहुंच गईं, जहां रखा पानी का टैंक, एसी का कंप्रेसर और दरवाजे पर लगे पर्दे जल गए.

तेज गर्मी और आग की लपटों के कारण आसपास लगे बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त होकर गिर पड़े. जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र की लाइट चली गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.