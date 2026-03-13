गिरिडीह में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत! गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें, बुकिंग के बाद भी नहीं आ रहा ओटीपी
गिरिडीह में एलपीजी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. गैस गोदामों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है.
Published : March 13, 2026 at 8:45 PM IST
गिरिडीह: घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर पूरे गिरिडीह में अफरा- तफरी की स्थिति बनी हुई है. हर गैस गोदाम के पास लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं. लोग जल्द से जल्द एलपीजी सिलेंडर ले लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है. लोगों की व्याकुलता बढ़ती जा रही है. कई लोगों के घर में रसोई गैस खत्म है तो कुछ लोग स्टॉक करना चाह रहे हैं. इन सब के बीच ईटीवी भारत की टीम सच्चाई जानने के लिए गैस गोदाम पहुंची और उपभोक्ताओं एवं गैस एजेंसी संचालक से बात की.
विलंब से आ रहा है डीएसी नंबर
रसोई गैस के लिए अब डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड ( ओटीपी ) अनिवार्य कर दिया गया है. यह कोड रजिस्टर्ड मोबाइल पर आता है. इस कोड के देने के बाद ही गैस की आपूर्ति की जा सकती है. ऐसा नियम बन चुका है. ऐसे में जब ईटीवी भारत संवाददाता आबिद अंजुम बेंगाबाद स्थित गैस गोदाम पहुंचे और लोगों से बात की तो सभी ने एक जैसी समस्या बतायी. उपभोक्ताओं ने बताया कि घंटों बीत जाने के बावजूद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है. कई का तो दो दिन से अधिक समय बीत गया, लेकिन ओटीपी नहीं आया है. जब तक ओटीपी आएगा नहीं, तब तक गैस सिलेंडर नहीं देने की बात कही जा रही है.
उपभोक्ताओं की समस्या
इसी तरह गिरिडीह शहर में एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े लोगों ने बताया कि उन्हें हर रोज दौड़ाया जा रहा है. शहर में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके यहां गैस सिलेंडर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. एक उपभोक्ता ने बताया कि वह दो दिनों से गैस गोदाम आ रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है. इसी तरह एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि 'एलपीजी सिलेंडर गोदाम से लेने पर 26 रुपये वापस करने का नियम है, लेकिन गैस एजेंसी संचालक पैसे नहीं दे रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. वहीं कुछ जगहों पर स्टॉक खत्म होने की अफवाह भी सामने आ रही है. इसी आशंका के चलते लोग जल्द से जल्द एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसियों के दफ्तर पहुंच रहे हैं.
गैस एजेंसी संचालक का दावा अलग
वहीं इस संबंध में एक गैस एजेंसी के संचालक कृष्णा कुमार ने कहा कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि जिनके पास डीएसी नंबर है उन सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. नियम के तहत ओटीपी नहीं मिलने पर गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है. साथ ही गैस एजेंसी संचालक ने कहा कि साइट में प्रॉब्लम और नेटवर्क समस्या होने के कारण ओटीपी मिलने में देर हो रही है, जिस कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कमर्शियल सिलेंडर की कमी है, लेकिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं, विद्यालयों और अस्पतालों को सिलेंडर दिया जा रहा है. एजेंसी संचालकों ने शॉर्टेज की अफवाह से लोगों को दूर रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा अभी स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति जारी रहेगी.
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