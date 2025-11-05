2.50 रुपए किलो लगाई प्याज की कीमत, निराश किसानों ने सूखी नदी में फेंके, बोले-जरूरतमंद ले जाएंगे
किसानों का कहना है कि 100 रुपए बोरी की कीमत में तो उनकी प्याज की फसल की लागत भी वसूल नहीं हो रही है.
Published : November 5, 2025 at 4:04 PM IST
अलवर: देश की दूसरे सबसे बड़ी प्याज मंडी में किसानों को अपनी फसल का सही दाम अभी भी मिलना शुरू नहीं हुआ है. जिसके चलते किसान मायूस हैं. इसके चलते वे अपने प्याज मंडी से वापस लाकर सूखी नदी में डाल रहे हैं. किसानों को एक बोरी के 100 रुपए मिल रहे हैं. इस तरह एक किलो प्याज का भाव महज 2.50 रुपए ही बनता है. किसानों का कहना है कि भले ही उन्हें प्याज के दाम नहीं मिले, लेकिन नदी में फेंकने से जरूरतमंद लोग इसे ले जा सकेंगे. मंगलवार देर रात भी जिले के राजगढ़ कस्बे के चंदूपुरा गांव के एक किसान ने अपनी दो ट्रॉली फसल नदी में पटक दी. इसके बाद बुधवार सुबह जैसे ही लोगों को सूचना मिली, वे मौके पर पहुंचे और प्याज भरकर ले गए.
'इस कीमत पर तो पशु ही खा लेंगे': चंदूपुरा गांव के किसान बाबूलाल ने बताया कि उन्होंने प्याज की फसल लगाई थी. मंगलवार को वह अपनी फसल मालाखेड़ा प्याज मंडी लेकर पहुंचा, वहां एक कट्टे (40 किलो) की कीमत 100 रुपए लगाई गई. उन्होंने इस कीमत पर अपने प्याज नहीं बेचे और मंडी से दोनों ट्रॉली लेकर गांव लौट आए. उन्होंने चंदूपुरा-पुनखर के मध्य नदी में प्याज की फसल पटक दी. बाबूलाल ने बताया कि उन्हें मंडी में प्याज के दाम, लागत के बराबर भी नहीं मिले. लेकिन इस क्षेत्र में प्याज पटकने से जरूरतमंद लोग यहां से ले सकेंगे. स्थानीय पशु भी इसे खा सकेंगे. बाबूलाल ने बताया कि एक बीघा प्याज की फसल की लागत करीब 50 हजार रुपए होती है. वहीं मंडी तक पहुंचने में अतिरिक्त खर्च लगता है. लेकिन इस साल किसानों को मंडी से प्याज की फसल की लागत निकालना भी दूभर हो रहा है.
नदी-नालों में फेंकने के लिए मजबूर: वहीं स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीणा ने बताया कि अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के चंदूपुरा गांव, पूनखर गांव साहित आसपास के क्षेत्र में प्याज की अच्छी पैदावार होती है. लेकिन इस साल प्याज की सही कीमत नहीं मिलने के चलते किसान अपनी फसल को नदी-नालों में फेंकने के लिए मजबूर हैं. उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को भी इसी क्षेत्र में किसानों द्वारा प्याज फेंकी गई थी.
गुणवत्ता के हिसाब से कीमत: अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि इन दिनों मंडी में प्याज के करीब 8 से 10 हजार कट्टे की आवक हो रही है. मंडी में प्याज की गुणवत्ता के अनुसार कीमत मिल रही है. वहीं मंगलवार को मंडी में प्याज का भाव 200 से 600 रुपए मण रहा. उन्होंने बताया कि अलवर प्याज मंडी, मालाखेड़ा प्याज मंडी व खैरथल प्याज मंडी में इन दिनों प्याज की आवक हो रही है.