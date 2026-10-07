गांवों की सरकार: पहले चरण की वोटिंग के एक माह बाद चुने जाएंगे मुखिया...नतीजा बाड़ाबंदी ज्यादा लंबी!
वोटिंग एवं रिजल्ट के बीच अंतराल से प्रधान व जिला प्रमुख के दावेदारों को होगी ज्यादा परेशानी. जेब पर मार पड़ना तय.
Published : October 7, 2026 at 7:53 PM IST
जोधपुर: हालिया निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई कि इसके अगले दौर को लेकर बातें होने लगी है. निकाय चुनाव में मतगणना के बाद महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के बीच लंबा अंतराल था. पंचायत चुनाव में भी कमोबेश इससे ज्यादा जोर आजमाइश होगी. पार्टियों को प्रत्याशियों को अपने ठिकाने में रखने में जोर लगाना होगा.
चार चरण में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव का पहले दौर का मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे. इस अवधि में पार्टियों को अपने जिताऊ उम्मीदवारों पर नजर रखनी होगी. इस दौरान बाड़ाबंदी होगी या नहीं, यह नहीं कह सकते, लेकिन तय है कि पार्टियों अपने स्तर पर पता लगा लेगी कि कौन जिताऊ है. उसे ठिकाने पर रखना होगा. दलबदल कानून लागू नहीं होने से प्रधान व जिला प्रमुख के निर्वाचन में फेरबदल काफी होते हैं. संकेत हैं कि कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव के बजाय ज्यादा सतर्क होगी, क्योंकि शहरी सरकार के चुनाव में कई जगह पर बढ़त के बावजूद वह बोर्ड बनाने से वंचित रह गई थी.
पढ़ें: पंचायतीराज चुनाव: जयपुर कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन पर रोक
विभाग ने सोच समझ कर बनाया कार्यक्रम: भाजपा नेता एवं राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने कहा कि पूरे राज्य में एक साथ चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में निर्वाचन विभाग ने सलाह मशविरा कर ही चुनाव कार्यक्रम तय किया है. यह सही है कि चुनाव बहुत लंबा है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था व क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थाएं बनाने को ऐसा किया गया.
प्रधान व प्रमुख के दावेदार होंगे परेशान: राजनीतिक विश्लेषक सुनील चौधरी ने कहा कि मतदान एवं मतगणना के बीच अंतराल में सर्वाधिक परेशान प्रधान व जिला प्रमुख बनने का सपना संजोने वाले होंगे. ऐसे दावेदार पहले दिन से ही जिताऊ प्रत्याशियों पर नजर रखेंगे. अपने खेमे बनाए रखने के लिए परिणाम तक खर्चा उठाना होगा. जिला प्रमुख व प्रधान चुनाव पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं. वे अपने समीकरण बनाए रखने को जद्दोजहद करेंगे.
पढ़ें:अब गांव की सरकार चुनने की बारी, जयपुर की 22 पंचायत समितियों और 597 ग्राम पंचायतों में होंगे चुनाव
चुनाव कार्यक्रम
- प्रथम चरण : पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान : 23 अक्टूबर
- द्वितीय चरण : पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान : 29 अक्टूबर
- तृतीय चरण : पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान : 4 नवंबर
- चतुर्थ चरण : पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान : 14 नवंबर
- मतगणना : 20 नवंबर 2026
- जिला प्रमुख का निर्वाचन : 25 नवंबर, उपप्रमुख का निर्वाचन 26 नवंबर
- पंचायत समिति प्रधान का निर्वाचन : 27 नवंबर, उप्रपधान का निर्वाचन : 28 नवंबर
पढ़ें:गहलोत बोले- निकाय चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी का जवाब जनता पंचायत चुनाव में देगी
पढ़ें: Panchayat Polls: राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, चार चरण में होगा मतदान
पढ़ें: पंचायत चुनाव में खाद की किल्लत बना सियासी अखाड़ा! कांग्रेस हमलावर, BJP बोली, 'भ्रम फैलाया जा रहा'