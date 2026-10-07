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गांवों की सरकार: पहले चरण की वोटिंग के एक माह बाद चुने जाएंगे मुखिया...नतीजा बाड़ाबंदी ज्यादा लंबी!

जिला परिषद कार्यालय, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: हालिया निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई कि इसके अगले दौर को लेकर बातें होने लगी है. निकाय चुनाव में मतगणना के बाद महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के बीच लंबा अंतराल था. पंचायत चुनाव में भी कमोबेश इससे ज्यादा जोर आजमाइश होगी. पार्टियों को प्रत्याशियों को अपने ठिकाने में रखने में जोर लगाना होगा.