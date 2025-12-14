ETV Bharat / state

डीयू की लॉजिस्टिक गड़बड़ी से रुकी परीक्षाएं, अब जनवरी 2026 में होंगी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में शनिवार को परीक्षा केंद्रों पर समय से प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाने की वजह से प्रभावित हुई सेमेस्टर परीक्षाएं अब जनवरी 2026 में होंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. डीयू ने इसे पूरी तरह से लॉजिस्टिक समस्या बताते हुए छात्रों को आश्वासन दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार, शनिवार को सुबह की पाली में करीब 800 परीक्षाएं निर्धारित थीं, लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र समय पर नहीं पहुंच सके थे. इसके चलते कुछ केंद्रों पर परीक्षा देर से शुरू हुई, जबकि कुछ जगहों पर परीक्षा हो ही नहीं सकी.लंबे इंतजार के बाद कई छात्र परीक्षा दिए बिना ही लौटने को मजबूर हुए, जिससे छात्रों में नाराजगी देखने को मिली.

पहले दिन से ही सामने आ रही हैं समस्याएं: डीयू में 10 दिसंबर से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हुई हैं. पहले ही दिन कुछ विषयों के प्रश्नपत्र देरी से पहुंचे थे, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. शनिवार को भी कई केंद्रों पर यही स्थिति रही. सुबह 9:30 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कुछ केंद्रो पर दोपहर 12:20 बजे शुरू हो सकी.