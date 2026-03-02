ETV Bharat / state

यूपी के 22 लाख परिवारों की होली हुई बेरंग...कलर और गुझिया का रंग हुआ फीका

यूपी के 22 लाख परिवारों की होली बेमज़ा. ( ETV Bharat )

लखनऊ: इस बार उत्तर प्रदेश भर में लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की होली फीकी पड़ गई. चाहे वे स्थाई कर्मचारी हों या संविदा पर काम करने वाले, अधिकतर को समय पर वेतन और पेंशन न मिलने से निराशा हाथ लगी.

हालात ये हैं कि कहीं अधिकारियों की लापरवाही और ढील ने समस्या पैदा की, तो कहीं बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी खराबी ने त्योहार का मजा किरकिरा कर दिया.

विशेष रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर पोर्टल में आई दिक्कत ने पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया. इससे शनिवार को होली से ठीक पहले वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी हो गई.

इसके बाद लगातार छुट्टियां होने की वजह से अब 5 मार्च से पहले वेतन नहीं आ पाएगा. संविदा और स्थाई मिलकर उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख कर्मचारी हैं और इसके अलावा चार लाख पेंशनर हैं. इनमें से दो-तीन लाख को छोड़ दें, तो बाकी सब का वेतन नहीं आ सका है.

गौर करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन होली से पहले ही उनके खातों में पहुंच जानी चाहिए. इस निर्देश के मद्देनजर कोषागारों से शनिवार को ही राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई थी.

परंपरा के अनुसार हर माह की पहली तारीख को पेंशनरों के खातों में राशि जमा होती है, लेकिन इस बार त्योहार को देखते हुए इसे पहले कर दिया गया.

मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि उनके विभाग की ओर से दोपहर एक बजे ई-कुबेर पोर्टल पर वेतन और पेंशन की धनराशि ट्रांसफर कर दी गई थी.

कोषागार के सॉफ्टवेयर पर 'ओके' का संदेश भी आया, लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में नहीं पहुंच सकी. यह समस्या पूरे प्रदेश में रही.

ई-कुबेर पोर्टल आरबीआई द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी भुगतानों को सुगम बनाता है. इसकी खराबी से न केवल राज्यकर्मियों का वेतन प्रभावित हुआ, बल्कि पेंशनरों को भी इंतजार करना पड़ा.

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि कोषागार से वेतन ट्रांसफर कर दिया गया होगा, तभी खातों में राशि आएगी लेकिन इस देरी से कर्मचारियों की होली बेरंग हो गई.