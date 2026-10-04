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पहाड़ में दिल के मरीजों की जान भगवान भरोसे! अल्मोड़ा में कार्डियोलॉजिस्ट न होने से करने पड़ रहे रेफर

अल्मोड़ा अस्पताल में उपकरण ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज समेत कई सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होने के बावजूद हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी बनी हुई है. जिले में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होने से हृदय रोगियों को उपचार के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े अस्पतालों की ओर रेफर किया जा रहा है. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले गंभीर मरीजों के लिए समय पर उपचार मिलना चुनौती बना हुआ है.