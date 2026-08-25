रक्षा बंधन पर 'फ्री रोडवेज बस सेवा' का लाभ नहीं उठा पाएंगी ओखलकांडा की बहनें, जानें कारण
ओखलकांडा ब्लॉक की 75 ग्राम पंचायतों के लोगों को रोडवेज बस सेवा का लाभ नहीं मिल पाता, यहां रोडवेज नहीं चलती है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 25, 2026 at 1:44 PM IST
हल्द्वानी: रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह निशुल्क किया गया है. सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर उन बहनों के लिए राहत है, जो राखी बांधने अपने मायके जाना चाहती हैं. लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां अभी भी रोडवेज बस सेवा नहीं है.
रक्षा बंधन पर फ्री रोडवेज बस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगी ये बहनें: नैनीताल जिले के दूरस्थ ओखलकांडा ब्लॉक की महिलाओं के लिए यह तोहफा अधूरा है. वजह है इलाके में रोडवेज बस सेवा का अभाव. ओखलकांडा की करीब 75 ग्राम पंचायतों में रहने वाली महिलाओं के सामने सवाल है कि जब बस ही नहीं है, तो मुफ्त सफर का लाभ कैसे मिले? पहाड़ की इन बहनों की कहानी सरकार की सुविधा और जमीन की हकीकत के बीच का फर्क बयां करती है.
रक्षा बंधन पर 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज की यात्रा फ्री है: रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है. बहनें दूर-दराज से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए मायके पहुंचती हैं. सरकार ने भी इस त्योहार पर महिलाओं को खुशी देने के लिए 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा की है. लेकिन नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक की तस्वीर कुछ अलग है.
75 ग्राम पंचायतों वाले ब्लॉक में रोडवेज नहीं चलती है: यहां पहाड़ की ऊंची-नीची पगडंडियों और घुमावदार सड़कों के बीच रहने वाली महिलाओं के लिए सरकारी रोडवेज की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है. 75 ग्राम पंचायतों में रहने वाली महिलाओं के लिए राखी का त्योहार सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने की खुशी नहीं, बल्कि घर से मायके तक पहुंचने की एक मुश्किल यात्रा भी है. कहीं कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो कहीं निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है. कई बार महंगा किराया देकर टैक्सी करनी पड़ती है.
ओखलकांडा ब्लॉक के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है: सरकार का फैसला कागज पर महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, लेकिन ओखलकांडा की महिलाओं के लिए यह राहत सड़क पर आकर अटक जाती है. एक तरफ मैदानों में रहने वाली महिलाएं निशुल्क रोडवेज बस में बैठकर अपने मायके जा सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ ओखलकांडा की बहनों को अपने गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे.
महिलाओं ने उनके इलाके तक रोडवेज बस चलाने की मांग की: राखी का धागा तो भाई-बहन को जोड़ता है... लेकिन इन बहनों के गांव तक सार्वजनिक परिवहन की कमी जैसे दूरी बढ़ा रही है. यह सिर्फ मुफ्त बस सेवा का सवाल नहीं है. यह पहाड़ की उन महिलाओं के सम्मान और बराबरी का सवाल है, जिनके लिए आज भी सार्वजनिक परिवहन एक बड़ी समस्या बना हुआ है. ओखलकांडा की महिलाएं भी चाहती हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें भी उसी तरह मिले, जैसे प्रदेश के दूसरे हिस्सों की महिलाओं को मिल रहा है. सरकार अगर रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा का तोहफा दे रही है, तो पहाड़ की इन बहनों की एक छोटी-सी मांग है, पहले उनके गांव तक रोडवेज बस तो पहुंचाइए.
ग्रामीणों के बयान: ग्रामीण दीपा देवी ने बताया कि-
हम तो 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं. वहां से भी हमको रोडवेज नहीं मिलती है. टिकट भी बहुत महंगा है. गरीब आदमी कहां से इतना पैसा खर्च करेगा.
-दीपा देवी, ग्रामीण, ओखलकांडा ब्लॉक-
खश्टी देवी ने बताया कि-
हम तो पैदल ही जाते हैं. 8-10 साल से तो बस नहीं है. मायके और हल्द्वानी भी पैदल या ज्यादा पैसा देकर जाते हैं.
-खश्टी देवी, ग्रामीण, ओखलकांडा ब्लॉक-
बसंती देवी ने बताया कि-
हम लोग त्योहारों पर मायके जा ही नहीं पाते. डाक से राखी भेज देते हैं. 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर तब कोई साधन मिलता है. हम सरकार से रोडवेज बस चलाने की मांग करते हैं.
-बसंती देवी, ग्रामीण, ओखलकांडा ब्लॉक-
ग्रामीण भूपाल बरगली बताते हैं कि-
रोडवेज की बस कब चली थी याद नहीं. यहां के लोग टैक्सी में ज्यादा पैसे देकर जाते हैं. जनप्रतिनिधि खुद ही गांव में ही नहीं रहते हैं. शहर से गांव करीब 100 किलोमीटर दूर है. ऐसे में हम लोग बेबस हैं.
-भूपाल बरगली, स्थानीय निवासी-
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