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रक्षा बंधन पर 'फ्री रोडवेज बस सेवा' का लाभ नहीं उठा पाएंगी ओखलकांडा की बहनें, जानें कारण

हल्द्वानी: रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह निशुल्क किया गया है. सरकार की यह पहल निश्चित तौर पर उन बहनों के लिए राहत है, जो राखी बांधने अपने मायके जाना चाहती हैं. लेकिन उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे भी हैं, जहां अभी भी रोडवेज बस सेवा नहीं है.

रक्षा बंधन पर फ्री रोडवेज बस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगी ये बहनें: नैनीताल जिले के दूरस्थ ओखलकांडा ब्लॉक की महिलाओं के लिए यह तोहफा अधूरा है. वजह है इलाके में रोडवेज बस सेवा का अभाव. ओखलकांडा की करीब 75 ग्राम पंचायतों में रहने वाली महिलाओं के सामने सवाल है कि जब बस ही नहीं है, तो मुफ्त सफर का लाभ कैसे मिले? पहाड़ की इन बहनों की कहानी सरकार की सुविधा और जमीन की हकीकत के बीच का फर्क बयां करती है.

ओखलकांडा ब्लॉक की महिलाओं ने सरकार से रोडवेज बस की मांग की है (ETV Bharat)

रक्षा बंधन पर 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज की यात्रा फ्री है: रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है. बहनें दूर-दराज से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए मायके पहुंचती हैं. सरकार ने भी इस त्योहार पर महिलाओं को खुशी देने के लिए 28 और 29 अगस्त को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की घोषणा की है. लेकिन नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक की तस्वीर कुछ अलग है.

75 ग्राम पंचायतों वाले ब्लॉक में रोडवेज नहीं चलती है: यहां पहाड़ की ऊंची-नीची पगडंडियों और घुमावदार सड़कों के बीच रहने वाली महिलाओं के लिए सरकारी रोडवेज की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है. 75 ग्राम पंचायतों में रहने वाली महिलाओं के लिए राखी का त्योहार सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने की खुशी नहीं, बल्कि घर से मायके तक पहुंचने की एक मुश्किल यात्रा भी है. कहीं कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो कहीं निजी वाहन का सहारा लेना पड़ता है. कई बार महंगा किराया देकर टैक्सी करनी पड़ती है.

ओखलकांडा ब्लॉक के लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है: सरकार का फैसला कागज पर महिलाओं के लिए बड़ी राहत है, लेकिन ओखलकांडा की महिलाओं के लिए यह राहत सड़क पर आकर अटक जाती है. एक तरफ मैदानों में रहने वाली महिलाएं निशुल्क रोडवेज बस में बैठकर अपने मायके जा सकेंगी, वहीं दूसरी तरफ ओखलकांडा की बहनों को अपने गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे.