20 साल से रोड का इंतजार, गर्भवती का 3 किमी पैदल चलने से रास्ते में हुआ प्रसव, अब ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण
मोली तोक की 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाई और न ही यातायात सुविधा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 4:13 PM IST
चमोली: उत्तराखंड में खस्ताहाल सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था का सच किसी से छिपा नहीं है. तीन-चार दिन पहले ही ग्राम पंचायत गनोली के मोली तोक की 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाई और न ही यातायात सुविधा. ऐसे में प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क पहुंचना पड़ा था. स्थिति इतनी विकट हुई थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया था. इस घटना के बाद 20 साल से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान से रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है.
मजबूरी में रास्ते पर हुआ प्रसव तो ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण: सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से परेशान चमोली जिले के ग्रामीणों ने आखिरकार अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का संकल्प खुद उठा लिया. वर्षों से सड़क का सपना देख रहे ग्रामीण अब शासन-प्रशासन और विभागों के चक्कर काटने के बजाय अपने निजी संसाधनों से सड़क निर्माण में जुट गए हैं. बृहस्पतिवार को कर्णप्रयाग विकासखंड के मोली, गनोली, र्वेंठा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने ढोल-दमाऊं की थाप के साथ श्रमदान कर सड़क कटिंग का काम शुरू कर दिया. हाथों में फावड़े लेकर सड़क बनाने पहुंचे ग्रामीणों का यह कदम सरकारी व्यवस्था की अनदेखी और पहाड़ की पीड़ा को बयां कर रहा है.
सरकारी फाइलों में उलझी रही सड़क, ग्रामीणों की जान पर बन आई: कांचुला-गैन-सैंजकट्टा मोटर मार्ग का वर्ष 2006 में सर्वे हुआ था. डोंठला, गनोली, र्वेंठा, मौली, रोलजुवाड़ी, गैन और सजंकटा गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए करीब सात किलोमीटर सड़क प्रस्तावित है. वर्ष 2018 में वन अधिनियम के तहत सड़क को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली और कांचुला से गनोली के समीप तक करीब ढाई किलोमीटर सड़क का निर्माण भी हुआ. लेकिन गनोली से मोली और गैन की ओर तीन किलोमीटर से अधिक सड़क आज भी अधूरी है. वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों को सड़क सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया.
विधायक ने भी अनसुनी कर दी फरियाद: ग्रामीणों ने समय-समय पर शासन-प्रशासन को अपनी समस्या बताई और बीते अक्टूबर में विधायक से भी मुलाकात कर सड़क निर्माण की मांग उठाई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. सड़क न होने से गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है. पिछले रविवार इसी क्षेत्र में एक प्रसूता महिला ने सड़क तक पहुंचने की जद्दोजहद के बीच नवजात को जन्म दिया. बाद में मां और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों सुरक्षित हैं.
ग्रामीणों का प्रण जब तक पूरी नहीं होती सड़क जारी रहेगा श्रमदान: ग्राम प्रधान कुसुम पुंडीर, अवतार सिंह, राजेंद्र सिंह सहित ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें बदलती रहीं, लेकिन गांव की सड़क समस्या जस की तस बनी रही. अब ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से सड़क निर्माण शुरू कर दिया है. जब तक सड़क निर्माण पूरा नहीं होता, श्रमदान जारी रहेगा.
इलाके के महिला पुरुष रोड निर्माण में जुटे: बृहस्पतिवार से 50 से अधिक महिला, पुरुष और युवा सड़क कटिंग में जुटे. ग्रामीणों के इस संकल्प ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जनता खुद फावड़ा उठाकर सड़क बनाने को मजबूर है, तो जिम्मेदार विभाग और शासन आखिर कब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.
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