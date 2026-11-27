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20 साल से रोड का इंतजार, गर्भवती का 3 किमी पैदल चलने से रास्ते में हुआ प्रसव, अब ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण

ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण ( Etv Bharat )

चमोली: उत्तराखंड में खस्ताहाल सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था का सच किसी से छिपा नहीं है. तीन-चार दिन पहले ही ग्राम पंचायत गनोली के मोली तोक की 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाई और न ही यातायात सुविधा. ऐसे में प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को 3 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क पहुंचना पड़ा था. स्थिति इतनी विकट हुई थी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला ने बच्ची को जन्म दे दिया था. इस घटना के बाद 20 साल से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान से रोड बनाने का काम शुरू कर दिया है.

मजबूरी में रास्ते पर हुआ प्रसव तो ग्रामीणों ने खुद शुरू किया सड़क निर्माण: सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी से परेशान चमोली जिले के ग्रामीणों ने आखिरकार अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का संकल्प खुद उठा लिया. वर्षों से सड़क का सपना देख रहे ग्रामीण अब शासन-प्रशासन और विभागों के चक्कर काटने के बजाय अपने निजी संसाधनों से सड़क निर्माण में जुट गए हैं. बृहस्पतिवार को कर्णप्रयाग विकासखंड के मोली, गनोली, र्वेंठा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने ढोल-दमाऊं की थाप के साथ श्रमदान कर सड़क कटिंग का काम शुरू कर दिया. हाथों में फावड़े लेकर सड़क बनाने पहुंचे ग्रामीणों का यह कदम सरकारी व्यवस्था की अनदेखी और पहाड़ की पीड़ा को बयां कर रहा है.