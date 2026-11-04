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सड़क का अभाव, 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल, श्रमदान के बाद भी नहीं बदली तस्वीर

85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल ( PHOTO-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: विकास के तमाम दावों के बीच रुद्रप्रयाग जिले के भरदार पट्टी के एक गांव की तस्वीर आज भी पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली बयां कर रही है. ग्राम पंचायत चौंडा सिराई के मुरचौंडा पालीगाड़ में सड़क नहीं होने का खामियाजा ग्रामीणों को इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन गया है. सड़क के अभाव में 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे दुर्गम रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. यह दृश्य न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जमीनी हकीकत भी सामने लाता है.

ताजा मामला गांव के 85 वर्षीय फतेराम सेमवाल का है. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों को उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी. ग्रामीणों ने डंडी के सहारे उन्हें दुर्गम और पथरीले रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद ही उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का रास्ता मिल सका. उम्र के इस पड़ाव में एक बुजुर्ग को इस तरह अस्पताल पहुंचाने की मजबूरी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है.