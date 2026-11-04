सड़क का अभाव, 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे पहुंचाया अस्पताल, श्रमदान के बाद भी नहीं बदली तस्वीर
मुरचौंडा पालीगाड़ में दो किलोमीटर सड़क के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे ग्रामीण, श्रमदान के बाद भी नहीं बदली तस्वीर.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 5:40 PM IST
रुद्रप्रयाग: विकास के तमाम दावों के बीच रुद्रप्रयाग जिले के भरदार पट्टी के एक गांव की तस्वीर आज भी पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली बयां कर रही है. ग्राम पंचायत चौंडा सिराई के मुरचौंडा पालीगाड़ में सड़क नहीं होने का खामियाजा ग्रामीणों को इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन गया है. सड़क के अभाव में 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे दुर्गम रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा. यह दृश्य न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जमीनी हकीकत भी सामने लाता है.
ताजा मामला गांव के 85 वर्षीय फतेराम सेमवाल का है. तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और ग्रामीणों को उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी. ग्रामीणों ने डंडी के सहारे उन्हें दुर्गम और पथरीले रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद ही उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का रास्ता मिल सका. उम्र के इस पड़ाव में एक बुजुर्ग को इस तरह अस्पताल पहुंचाने की मजबूरी ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है.
ग्रामीणों के मुताबिक, मुरचौंडा पालीगाड़ तक करीब दो किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है. शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई बार समस्या रखने के बावजूद ग्रामीणों को अब तक सड़क सुविधा का इंतजार है. सड़क न होने से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है. आपातकालीन स्थिति में समय पर उपचार मिलना भी मुश्किल हो जाता है.
हैरानी की बात यह है कि सड़क निर्माण की उम्मीद में कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर सामूहिक प्रयास भी किया था. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि उनकी पहल के बाद शासन-प्रशासन भी गंभीरता दिखाएगा, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं.
क्षेत्र की जनता लंबे समय से सड़क निर्माण के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन शासन-प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है. ग्रामीणों को अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. आखिर कब तक गांव के बुजुर्गों और बीमार लोगों को डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाने की मजबूरी बनी रहेगी?
-जशोधर सेमवाल, ग्रामीण-
मुरचौंडा पालीगाड़ में सड़क निर्माण को लेकर कार्रवाई चल रही है. वर्तमान में वन विभाग की ओर से सड़क निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने की प्रक्रिया की जा रही है.
-विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी-
अब सवाल यह है कि करीब दो किलोमीटर सड़क के लिए ग्रामीणों का यह संघर्ष आखिर कब खत्म होगा? क्या किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही जिम्मेदार तंत्र की नींद टूटेगी? फिलहाल 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाने की घटना ने विकास के दावों और गांव की हकीकत के बीच की दूरी उजागर कर दी है.
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