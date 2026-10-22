दूल्हे से ब्याह रचाने बारात लेकर ढाई घंटे पैदल चली उत्तराखंड की दुल्हन, सीएम धामी से लगाई सड़क बनाने की गुहार
जौनसार-बावर की सदियों पुरानी जोजोड़ा परंपरा के बीच सामने आई सड़क की समस्या, दुल्हन शर्मिला 8 किलोमीटर पैदल चलकर गई ससुराल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:32 PM IST
चकराता: उत्तराखंड में देहरादून का जनजातीय क्षेत्र जौनसार-बावर अपनी अनूठी लोक परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति, रीति-रिवाजों और पारंपरिक खानपान के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है. यहां की सदियों पुरानी विवाह परंपराएं भी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
जौनसार बावर में ढाई घंटे पैदल चली दुल्हन: इन्हीं में एक परंपरा है 'जोजोड़', जिसमें दुल्हन बारात लेकर अपने मायके से ससुराल पहुंचती है. हालांकि, आधुनिक दौर में क्षेत्र में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंचने वाली शादियां भी होने लगी हैं. लेकिन इन विवाह समारोहों के बीच आज भी क्षेत्र के कुछ गांवों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है.
'जोजोड़' परंपरा में दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है: ऐसा ही एक मामला चकराता तहसील के उदावा गांव में सामने आया है. यहां बुल्हाड़ गांव निवासी शर्मिला का विवाह उदावा गांव निवासी अनिल के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ. विवाह के लिए नई नवेली दुल्हन शर्मिला को अपने ससुराल तक पहुंचने के लिए करीब ढाई घंटे का पैदल सफर तय करना पड़ा. दुल्हन के साथ आए ग्रामीणों ने भी करीब 8 किलोमीटर की पैदल ही यह दूरी नापी. शादी की खुशियों के बीच दुल्हन और उसके परिजनों को सड़क सुविधा के अभाव में हुई इस परेशानी ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को एक बार फिर उजागर कर दिया.
ढाई घंटे में 8 किलोमीटर पैदल चली दुल्हन: जौनसार-बावर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां मोटर मार्ग की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विशेषकर शादी-विवाह, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने और दैनिक जरूरतों के लिए ग्रामीणों को पैदल दूरी तय करनी पड़ती है. उदावा गांव में विवाह के लिए दुल्हन शर्मिला का ढाई घंटे पैदल चलकर ससुराल पहुंचना भी इसी समस्या को दर्शाता है.
उदावा गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है: आज जहां आधुनिक दौर में शादी-विवाह के लिए लोग वाहनों और अन्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वहीं उदावा गांव पहुंचने के लिए दुल्हन और उसके साथ आए ग्रामीणों को पैदल सफर करना पड़ा. यह स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क की आवश्यकता को रेखांकित करती है.
दुल्हन ने सीएम धामी से की रोड बनाने की गुजारिश: दुल्हन शर्मिला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उदावा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कराने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क सुविधा उपलब्ध होने से गांव के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और शादी-विवाह सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए होने वाली परेशानियां कम होंगी.
गांव तक बुनियादी सुविधा पहुंचाने की मांग: ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से न केवल आवागमन आसान होता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय विकास को भी गति मिलती है. ऐसे में उदावा गांव तक मोटर मार्ग निर्माण की मांग ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि पहाड़ के दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं कब पहुंचेंगी.
क्या सीएम धामी सुनेंगे दुल्हन शर्मिला की गुहार: अब देखना यह है कि दुल्हन शर्मिला की यह मांग शासन-प्रशासन तक पहुंचकर कब धरातल पर उतरती है और उदावा गांव के ग्रामीणों को सड़क सुविधा का लाभ कब मिल पाता है.
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