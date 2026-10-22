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दूल्हे से ब्याह रचाने बारात लेकर ढाई घंटे पैदल चली उत्तराखंड की दुल्हन, सीएम धामी से लगाई सड़क बनाने की गुहार

जौनसार बावर में ढाई घंटे पैदल चली दुल्हन: इन्हीं में एक परंपरा है 'जोजोड़', जिसमें दुल्हन बारात लेकर अपने मायके से ससुराल पहुंचती है. हालांकि, आधुनिक दौर में क्षेत्र में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ-साथ दूल्हे की बारात दुल्हन के घर पहुंचने वाली शादियां भी होने लगी हैं. लेकिन इन विवाह समारोहों के बीच आज भी क्षेत्र के कुछ गांवों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है.

ढाई घंटे पैदल चली उत्तराखंड की दुल्हन (Courtesy- Baraati)

'जोजोड़' परंपरा में दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है: ऐसा ही एक मामला चकराता तहसील के उदावा गांव में सामने आया है. यहां बुल्हाड़ गांव निवासी शर्मिला का विवाह उदावा गांव निवासी अनिल के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ. विवाह के लिए नई नवेली दुल्हन शर्मिला को अपने ससुराल तक पहुंचने के लिए करीब ढाई घंटे का पैदल सफर तय करना पड़ा. दुल्हन के साथ आए ग्रामीणों ने भी करीब 8 किलोमीटर की पैदल ही यह दूरी नापी. शादी की खुशियों के बीच दुल्हन और उसके परिजनों को सड़क सुविधा के अभाव में हुई इस परेशानी ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत को एक बार फिर उजागर कर दिया.

ढाई घंटे में 8 किलोमीटर पैदल चली दुल्हन: जौनसार-बावर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां मोटर मार्ग की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. विशेषकर शादी-विवाह, बीमार व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने और दैनिक जरूरतों के लिए ग्रामीणों को पैदल दूरी तय करनी पड़ती है. उदावा गांव में विवाह के लिए दुल्हन शर्मिला का ढाई घंटे पैदल चलकर ससुराल पहुंचना भी इसी समस्या को दर्शाता है.

उदावा गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है: आज जहां आधुनिक दौर में शादी-विवाह के लिए लोग वाहनों और अन्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, वहीं उदावा गांव पहुंचने के लिए दुल्हन और उसके साथ आए ग्रामीणों को पैदल सफर करना पड़ा. यह स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क की आवश्यकता को रेखांकित करती है.