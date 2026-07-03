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स्याह तस्वीर! जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर सौंग घाटी के लोग, हुक्मरानों को नहीं दिखाई देती समस्या

धनौल्टी: उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है. भारी बारिश से सोंग घाटी के आसपास गांवों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. भारी बारिश से सौंग नदी उफान पर बह रही है, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है. रंगड़गांव और घुड़साल गांव के बीच पुल ना होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सौंग नदी पार कर रहे हैं. रोजमर्रा के जरूरी सामान के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर ट्राली लगी है, वह निर्जन स्थान है. जहां पर भारी भरकम ट्रॉली खींचने के लिए लोगों का इंतजार करना पड़ता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में ट्राली एक दुकान के पास लगी थी, लोग एक दूसरे की मदद कर ट्राली खींचकर नदी आर-पार कर सकते थे, लेकिन अब इसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है. स्थानीय निवासी सुमित कंडारी ने बताया कि आपदा के दौरान बहे पुलों का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है. क्षेत्र के घुड़साल गांव,पहनी,चिफल्डी, सोन्दणा, लडवाकोटी समेत कई गांव के बच्चे नदी पार कर राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ गांव पढ़ने जाते हैं. लेकिन बच्चों को भारी भरकम ट्राली खींचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके कारण वो कई बार चोटिल भी हो जाते हैं.