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भीषण गर्मी और लू का कहर, गौतमबुद्धनगर में बदला स्कूलों का समय, जानिए नया शेड्यूल

नोएडा: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है. गौतमबुद्धनगर में लू और बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने जनपद के सभी बोर्ड के स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं. 27 अप्रैल से स्कूल नए समय पर खुलेंगे.



स्कूलों का समय बदला, अब 12:30 बजे होगी छुट्टी

गौतमबुद्धनगर में पड़ रही भीषण गर्मी और 'हीट वेव' के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जनपद के सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और सभी बोर्ड (CBSE, ICSE, IB, UP Board) से मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय अब सुबह 07:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है.



यह आदेश 27.04.2026 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा. प्रशासन ने सभी स्कूलों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली लू से बचाया जा सके.