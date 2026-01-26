ETV Bharat / state

दुनिया का सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों वाला गांव, जहां मातृत्व बन रही बड़ी चुनौती

भोपाल: केरल का कोडिन्ही गांव दुनिया भर में जुड़वा बच्चों के असाधारण जन्म दर के लिए जाना जाता है. लेकिन इस अनोखे गांव की पहचान अब एक गंभीर मातृ स्वास्थ्य चुनौती से भी जुड़ गई है. एम्स भोपाल द्वारा किए गए शोध में सामने आया है कि जुड़वा बच्चों की अधिकता के कारण यहां की अधिकांश माताएं अपने बच्चों को छह माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा पा रही हैं.

जुड़वा बच्चों का गांव, लेकिन माताओं पर भारी जिम्मेदारी

रिसर्च करने वाले एम्स भोपाल के डॉक्टरों नें बताया कि कोडिन्ही गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं, जहां अब तक 550 से ज्यादा जुड़वा बच्चों का जन्म हो चुका है. इस गांव में नवजात शिशुओं से लेकर 65 वर्ष तक के बुजुर्ग जुड़वा आसानी से देखे जा सकते हैं. यहां तक कि गांव के एक स्कूल में ही लगभग 80 जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं. यह गांव वर्षों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है.

एम्स भोपाल की रिसर्च में चौंकाने वाला तथ्य

एम्स भोपाल की सहायक प्रोफेसर डॉ. गीता भारद्वाज द्वारा किए गए इस अध्ययन में खुलासा हुआ कि गांव की केवल 4 प्रतिशत माताएं ही अपने बच्चों को छह महीने तक सिर्फ मां का दूध पिला पाती हैं. इस शोध में एम्स भुवनेश्वर की डॉ. एमवी स्मिता सह-शोधकर्ता रहीं. शोध के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत माताओं ने बताया कि जुड़वा बच्चों की देखभाल के चलते उन्हें अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है. अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की कमी के कारण वे नियमित रूप से स्तनपान नहीं करा पातीं है.