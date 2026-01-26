ETV Bharat / state

दुनिया का सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चों वाला गांव, जहां मातृत्व बन रही बड़ी चुनौती

एम्स भोपाल के अध्ययन में सामने आया कि गांव की केवल 4 प्रतिशत माताएं ही अपने बच्चों को छह महीने तक सिर्फ मां का दूध पिला पा रहीं.

AIIMS Research on kerala twins
एम्स भोपाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 7:17 PM IST

भोपाल: केरल का कोडिन्ही गांव दुनिया भर में जुड़वा बच्चों के असाधारण जन्म दर के लिए जाना जाता है. लेकिन इस अनोखे गांव की पहचान अब एक गंभीर मातृ स्वास्थ्य चुनौती से भी जुड़ गई है. एम्स भोपाल द्वारा किए गए शोध में सामने आया है कि जुड़वा बच्चों की अधिकता के कारण यहां की अधिकांश माताएं अपने बच्चों को छह माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा पा रही हैं.

जुड़वा बच्चों का गांव, लेकिन माताओं पर भारी जिम्मेदारी

रिसर्च करने वाले एम्स भोपाल के डॉक्टरों नें बताया कि कोडिन्ही गांव में करीब 2000 परिवार रहते हैं, जहां अब तक 550 से ज्यादा जुड़वा बच्चों का जन्म हो चुका है. इस गांव में नवजात शिशुओं से लेकर 65 वर्ष तक के बुजुर्ग जुड़वा आसानी से देखे जा सकते हैं. यहां तक कि गांव के एक स्कूल में ही लगभग 80 जुड़वा बच्चे पढ़ते हैं. यह गांव वर्षों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है.

एम्स भोपाल की रिसर्च में चौंकाने वाला तथ्य

एम्स भोपाल की सहायक प्रोफेसर डॉ. गीता भारद्वाज द्वारा किए गए इस अध्ययन में खुलासा हुआ कि गांव की केवल 4 प्रतिशत माताएं ही अपने बच्चों को छह महीने तक सिर्फ मां का दूध पिला पाती हैं. इस शोध में एम्स भुवनेश्वर की डॉ. एमवी स्मिता सह-शोधकर्ता रहीं. शोध के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत माताओं ने बताया कि जुड़वा बच्चों की देखभाल के चलते उन्हें अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है. अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की कमी के कारण वे नियमित रूप से स्तनपान नहीं करा पातीं है.

डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन से अलग स्थिति

विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म से छह माह तक बच्चों को केवल मां का दूध देने की सिफारिश करता है. लेकिन कोडिन्ही गांव में अधिकांश माताएं छह महीने से पहले ही ऊपरी आहार देना शुरू कर देती हैं. कई मामलों में डेढ़ साल तक मिश्रित आहार चलता है, जिसे मिस्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग माना गया है.

अनोखे गांव के लिए विशेष स्वास्थ्य नीति की जरूरत

एम्स भोपाल के डायरेक्टर डा. माधवानंद कर ने बताया कि साल 2008 के अनुमान के अनुसार कोडिन्ही गांव में 280 जुड़वा जोड़े थे, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. ज्यादातर जुड़वा बच्चों की उम्र 15 साल से कम है. शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि इस अनोखे गांव में माताओं के लिए विशेष पोषण, स्वास्थ्य सहायता और स्तनपान समर्थन कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है.

