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भगवान के मुकुट पर महंगाई की मार, सोने की बढ़ती कीमतों से काम अटका

श्री खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति के पास साढ़े तीन किलो सोना था और सभी स्वर्ण मुकुट में 12 किलो सोने का होना है इस्तेमाल.

Khajrana Ganesh Temple
श्री खजराना गणेश मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: अमेरिका इजरायल युद्ध और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के चलते जहां सोने और चांदी की कीमतें अस्थिर हैं. ऐसे में सोने की महंगाई के कारण इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भगवान गणेश के परिवार के लिए मकुट बनाने का काम अधर में लटक गया है. मुकुट करीब 8 किलो का बनना है, जबकि दानदाताओं की ओर से अब तक यहां 3.50 किलो सोने के दान का ही सहयोग मिल सका है.

दानदाताओं के सहयोग से बनाए जाने थे भगवान गणेश, रिद्धि-सिद्धी के मुकुट

बता दें, बीते साल जुलाई में श्री खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति ने भगवान गणेश के अलावा रिद्धि-सिद्धी और शुभ-लाभ और मूषक के मुकुट तैयार करने का फैसला किया था. यह मुकुट दानदाताओं के सहयोग से बनाए जाने थे. इसलिए इंदौर के एक ज्वेलर को यह काम सौंपा गया था. जिसके लिए बाकायदा निर्माण करने वाले कारीगरों के एक ग्रुप को बुलाया गया था और भगवान गणेश सहित सभी चार अन्य प्रतिमाओं के मुकुट बनाए जाने के लिए नाप भी लिए गए थे.

श्री खजराना गणेश मंदिर (ETV Bharat)

कार्ययोजना के समय मंदिर समिति के पास साढ़े तीन किलो सोना था और सभी स्वर्ण मुकुट में 12 किलो से अधिक का सोना इस्तेमाल किया जाना था. जिसके लिए प्रशासन और मंदिर समिति ने अपनी और से प्रयास भी शरू किए थे. लेकिन वैश्विक स्तर पर सोने के भाव में लगातार हो रही तेजी और मंदी में दानदाताओं ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं.

Khajrana Ganesh Temple
श्री खजराना गणेश (ETV Bharat)

वही लंबे समय से सोने की डिलीवरी नहीं मिलने से कारीगरों ने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है. जिससे स्वर्ण आभूषण बनाने के लिए अब 15 लाख रुपये कारीगरों को दिए जाने हैं. इस बदलाव और सोने की कमी के चलते अब मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने इस योजना को पूरी तरह से दानदाताओं के माध्यम से पूरा करने का आह्वान किया है. और दानदाताओं से मिलने वाले स्वर्ण दान से ही आभूषण बनाने की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है.

Khajrana Ganesh Temple
श्री खजराना गणेश (ETV Bharat)

सोने की कीमत आसमान पर, चांदी भी कम नहीं

दरअसल सोने की बढ़ती कीमतों के कारण दानदाता भी सोना खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं. फिलहाल सोने के रेट इंदौर में 137890 रुपए हो चुके हैं. चांदी की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है. मंदिर के सहायक प्रबंधक गौरी शंकर मिश्रा का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर सभी चिंतित हैं और कहीं ना कहीं इसका असर भी भगवान गणेश के स्वर्ण मुकुट निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ा है. मुकुट बनाने का काम फिलहाल इसलिए रुक गया है क्योंकि कारीगरों के पास मुकुट बनाने के लिए निर्धारित मात्रा में सोना पहुंच नहीं पा रहा है.

उन्होंने बताया, इस संबंध में जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन से निर्देश प्राप्त किया जाएगा. वहीं मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सोना दान करने की अपील की गई है जिससे कि मुकुट निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू किया जा सके.

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