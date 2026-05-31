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उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट जारी, प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका

रुद्रप्रयाग: मौसम विभाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में भारी वर्षा, आंधी-तूफान और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. संभावित आपदा की स्थिति के मद्देनज़र जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर संचालित सभी श्रद्धालुओं को तत्काल प्रभाव से निकटतम होल्डिंग स्थलों एवं सुरक्षित स्थानों पर रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से सोनप्रयाग, गौरीकुंड तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में तैनात सेक्टर अधिकारियों को मौसम सामान्य होने तक यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.जिलाधिकारी स्वयं मौसम की स्थिति और यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहकर सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन के अनुसार होल्डिंग स्थलों पर यात्रियों के ठहरने, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस, सेक्टर मजिस्ट्रेट, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य विभागीय टीमें पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं.जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के भूस्खलन, मार्ग अवरोध, दुर्घटना अथवा अन्य आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) को दी जाए, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो.