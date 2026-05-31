उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट जारी, प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका
चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. यात्रा पड़ावों में भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 10:48 AM IST
रुद्रप्रयाग: मौसम विभाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में भारी वर्षा, आंधी-तूफान और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. संभावित आपदा की स्थिति के मद्देनज़र जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है और यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर संचालित सभी श्रद्धालुओं को तत्काल प्रभाव से निकटतम होल्डिंग स्थलों एवं सुरक्षित स्थानों पर रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं. विशेष रूप से सोनप्रयाग, गौरीकुंड तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में तैनात सेक्टर अधिकारियों को मौसम सामान्य होने तक यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.जिलाधिकारी स्वयं मौसम की स्थिति और यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहकर सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
प्रशासन के अनुसार होल्डिंग स्थलों पर यात्रियों के ठहरने, सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस, सेक्टर मजिस्ट्रेट, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य विभागीय टीमें पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं.जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के भूस्खलन, मार्ग अवरोध, दुर्घटना अथवा अन्य आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) को दी जाए, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो.
प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें, प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे.आपातकालीन सहायता को लेकर 8958757335, 8218326386 नम्बर जारी किए गए हैं.
उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय जनपदों व हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद के अधिकांश स्थानों मे हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ होने का अंदेशा जताया है. वहीं 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है. पहाड़ी जिलों में झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी. प्रति घंटा) चलने की संभावना है. देहरादनू , टिहरी , नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी का अंदेशा जताया गया है. जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि राज्य के मैदानी जनपदों मे कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने व झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा) चलने का पूर्वानुमान जताया गया है. जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
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