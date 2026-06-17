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गर्मी का प्रकोप: प्रयागराज में गंगा-यमुना में घटा पानी, रेतीले हो गए महाकुंभ वाले शानदार घाट...

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घटा ( Photo Credit: ETV Bharat )