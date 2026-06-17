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गर्मी का प्रकोप: प्रयागराज में गंगा-यमुना में घटा पानी, रेतीले हो गए महाकुंभ वाले शानदार घाट...

नदियों के सूखने और पानी के कम होने से स्थानीय निवासियों और घाटों पर निर्भर रहने वाले लोगों के सामने बड़ा संकट.

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घटा
प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घटा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:38 AM IST

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प्रयागराज: उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप की बदौलत पवित्र गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से घट गया है. नदियों के सूखने और पानी के कम होने से स्थानीय निवासियों और घाटों पर निर्भर रहने वाले लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

इस जल संकट को दूर करने और नदियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अब बांध (डैम) से पानी छोड़े जाने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन मौजूद स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और घाट पर काम करने वाले लोगों से हुई बातचीत में इस गंभीर स्थिति की हकीकत सामने आई है.

फूल-माला विक्रेता ने कहा कि हम झूसी के रहने वाले हैं और यहीं घाट पर फूल-माला बेचने का काम करते हैं. इस बार गर्मी की वजह से गंगा जी का पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है. समझ लीजिए कि पानी लगभग आधा हो गया है. जब बरसात का मौसम आता है, तब पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह हनुमान जी (लेटे हुए हनुमान जी मंदिर) तक पहुंच जाता है और उन्हें स्नान करा देता है, लेकिन अभी स्थिति बहुत चिंताजनक है.

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर घटा (Video Credit: ETV Bharat)


राजेन्द्र प्रसाद शर्मा कहा कि मैं झूसी का निवासी हूं और यहां घाट पर नाई का काम करता हूं. पहले गंगा जी का प्रवाह दारागंज से लेकर झूसी तक पूरा फैला रहता था, लेकिन इस भीषण गर्मी ने नदियों को सुखा दिया है. अब तो स्थिति यह है कि पहले के मुकाबले एक हिस्सा पानी भी नहीं बचा है. जलस्तर घटकर मात्र एक-तिहाई रह गया है. हनुमान जी के पास से लेकर झूसी तक का पूरा इलाका सूख गया है और पानी बहुत कम बचा है.

लालचंद कहा है कि मैं करछना इलाके का रहने वाला हूं. यहां गंगा-यमुना का पानी गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा सूख जाता है. इस बार तो पानी आधे से भी कम रह गया है, जिसकी वजह से नदियों के बीच में रेत के बड़े-बड़े टीले (टापू) दिखाई देने लगे हैं. पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है.


छोटेलाल यादव ने कहा कि भीषण गर्मी की वजह से गंगा जी का पानी बहुत तेजी से सूखा है, लेकिन प्रतिशत में बात करें तो 100% में से लगभग 75% पानी निकल चुका है. अब सिर्फ 25% पानी ही बचा रह गया है. कुंभ मेले के समय जहां गंगा जी का पूरा विस्तार रहता था. वहां अब केवल सूखी जमीन दिखती है.

वर्तमान में गंगा जी की गहराई कई जगहों पर सिमटकर मात्र 12 से 15 फीट रह गई है. रामघाट की तरफ से तो लोग अब ऐसे ही पैदल पार हो जा रहे हैं. रामघाट से आगे बढ़ने पर भी पानी बस 10-15 फीट ही गहरा बचा है.

नदियों के इस कदर सूखने और जलस्तर के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के कारण प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा डैम से पानी छोड़कर नदियों के प्रवाह को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में आम जनता और श्रद्धालुओं को किसी बड़ी किल्लत का सामना न करना पड़े. स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही मानसून की बारिश शुरू होगी, जिससे गंगा-यमुना एक बार फिर अपने पूरे वेग और स्वरूप में लौट सकेंगी.

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