लहाबोन–सिमुलतला रेलखंड के बीच मालगाड़ी डिरेल होने से परिचालन ठप, रांची रेल मंडल की कई ट्रेनों के रूट बदले, देखें लिस्ट
जसीडीह-हावड़ा रेलखंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है.
Published : December 30, 2025 at 1:47 PM IST
रांचीःआसनसोल मंडल के अंतर्गत लहाबोन–सिमुलतला रेलखंड के बीच मालगाड़ी डिरेल की घटना के बाद ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. दुर्घटना के कारण संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से बाधित हो गया. वहीं यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ प्रमुख ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है. यह व्यवस्था 30 दिसंबर 2025 से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेनों पर लागू रहेगी.
रांची रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार मालगाड़ी दुर्घटना स्थल पर ट्रैक मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है. जब तक रेलखंड पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वैकल्पिक मार्गों से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो.
परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें इस प्रकार हैं
ट्रेन संख्या 18603 रांची–गोड्डा एक्सप्रेस, जो 30 दिसंबर 2025 को अपनी यात्रा शुरू करेगी, अब अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर जसीडीह, देवघर, मोहनपुर, हरलाटांड़, हंसडीहा होकर चलेगी. इस बदलाव से देवघर और आसपास के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक सुविधा मिलेगी. इसी तरह, ट्रेन संख्या 17008 दरभंगा–सिकंदराबाद एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी.
यह ट्रेन अब अपने नियमित मार्ग के बजाय किऊल, तिलैया, बन्धुआ, कोडरमा, गोमो, चंद्रपुरा, राजाबेड़ा होकर संचालित होगी. इस मार्ग परिवर्तन के चलते कुछ स्टेशनों पर ठहराव और समय में आंशिक बदलाव संभव है. वहीं, ट्रेन संख्या 18186 गोड्डा–टाटानगर एक्सप्रेस (वाया मूरी) भी बदले हुए मार्ग से चलेगी. यह ट्रेन अब हंसडीहा, हरलाटांड़, मोहनपुर, देवघर, जसीडीह होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होगी.
रेलवे की यात्रियों से अपील
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति, मार्ग और समय-सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. इसके लिए रेलवे पूछताछ केंद्र, वेबसाइट और हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सकता है. रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ट्रैक मरम्मत का कार्य पूर्ण होते ही परिचालन को जल्द सामान्य कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें-
जमुई मालगाड़ी हादसे से जसीडीह हावड़ा पटना मेन लाइन परिचालन प्रभावित, कई ट्रेनें कैंसिल तो कई को किया गया डाइवर्ट
बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू
हटिया-राउरकेला रेलखंड में कानारोवां रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल यातायात बाधित