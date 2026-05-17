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लखनऊ के चिकन गारमेंट एक्सपोर्ट पर 'फ्री ट्रेड' की संजीवनी बेअसर, ग्लोबल टेंशन से 70% कारोबार घटा

FTA से 6 से 15 प्रतिशत तक की इंपोर्ट ड्यूटी बचने की उम्मीद है. लेकिन, चिकन गारमेंट निर्यातकों पर इसका कोई असर नहीं है.

लखनऊ की पहचान चिकन कारोबार खतरे में.
लखनऊ की पहचान चिकन कारोबार खतरे में. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 7:10 AM IST

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लखनऊ : दुनियाभर में जारी युद्ध और तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है. ऐसे में भारत के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) एक बड़ी राहत लेकर आया है. यूके, यूएई और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ हुए समझौतों से 6 से 15 प्रतिशत तक की इंपोर्ट ड्यूटी बचने की उम्मीद है. लेकिन, लखनऊ के प्रसिद्ध चिकन गारमेंट निर्यातकों पर इसका अभी कोई खास असर नहीं दिख रहा है.

'मेक इन लखनऊ' के चिकन उत्पादों की सूरत अभी भी वही है. निर्यातकों का कहना है की FTA का असर अभी नजर नहीं आ रहा. इसके नियम कायदे अभी तक हमारे बाजार में नहीं पहुंचे हैं ना ही लागू हुए हैं. फिलहाल युद्ध के दौरान जो 60 से 70 फीसदी एक्सपोर्ट का कारोबार कम हुआ है, वही स्थिति अभी भी है. स्थिति काफी खराब है. बढ़ी हुई उत्पादन लागत, शिपिंग में दिक्कतें, ऑर्डर रद्द होना और कारीगरों की आय पर इसका असर पड़ा है.

चिकन गारमेंट निर्यातकों पर FTA का कोई असर नहीं है. (Video Credit; ETV Bharat)

लखनऊ की पहचान है चिकनकारी : लखनऊ का चिकन उद्योग सदियों पुरानी चिकनकारी कढ़ाई की विरासत पर टिका है. यह हाथ की कढ़ाई का शानदार नमूना है, जिसमें सूती, सिल्क और अन्य कपड़ों पर नाजुक फूल-पत्ती, बेल-बूटे और ज्यामितीय डिजाइन कढ़े जाते हैं. कुर्ता, साड़ी, सूट, शर्ट, पजामा, दुपट्टा और वेडिंग ड्रेस जैसी चीजें बनती हैं. यह उद्योग लखनऊ की पहचान और स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

चिकनकारी उद्योग का सालाना करीब 550 करोड़ रुपये टर्नओवर है.
चिकनकारी उद्योग का सालाना करीब 550 करोड़ रुपये टर्नओवर है. (Photo Credit; ETV Bharat)

550 करोड़ का सालाना टर्नओवर : लखनऊ चिकनकारी संगठन के आंकड़ों के अनुसार, लखनऊ का चिकनकारी उद्योग सालाना करीब 550 करोड़ रुपये का टर्नओवर रखता है. इसमें घरेलू बाजार और निर्यात दोनों शामिल हैं. निर्यात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों और यूरोप में जाता है. यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में करीब 170 करोड़ रुपये का निर्यात होता है. इस उद्योग से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. इनमें कढ़ाई करने वाली महिलाएं, कारीगर, दर्जी, व्यापारी और सप्लाई चेन से जुड़े लोग शामिल हैं. त्योहारों और शादी के मौसम में एक महीने में 15 करोड़ रुपये तक का निर्यात हो जाता था.

लखनऊ के चिकन गारमेंट की दूसरे देशों में काफी डिमांड रहती थी.
लखनऊ के चिकन गारमेंट की दूसरे देशों में काफी डिमांड रहती थी. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोदामों में पड़ा है तैयार माल : निर्यातक जुनैद बताते हैं कि ईस्ट (पश्चिम एशिया) में युद्ध शुरू होने के बाद हालात बिगड़ गए. निर्यात में 60 से 70 प्रतिशत की भारी कमी आ गई है. कई महीनों से शिपमेंट ठप पड़े हैं. गोदामों में करोड़ों रुपये का तैयार माल पड़ा है. खाड़ी देशों में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य दक्षिण एशियाई समुदाय चिकन गारमेंट्स के बड़े शौकीन हैं. लेकिन युद्ध, सप्लाई चेन की समस्या और आर्थिक मंदी के कारण मांग घटी है.

खास है लखनऊ की चिकनकारी.
खास है लखनऊ की चिकनकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)

व्यापारियों और कारीगरों पर संकट : जुनैद बताते हैं कि स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों पर संकट है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से उम्मीद थी कि यूके, यूएई और न्यूजीलैंड जैसे नए बाजार खुलेंगे और ड्यूटी बचने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति नहीं बदली.

पांच लाख लोग कारोबार से जुडे हैं.
पांच लाख लोग कारोबार से जुडे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

FTA का नहीं मिल रहा फायदा : लखनऊ चिकनकारी संगठन के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल बताते हैं कि युद्ध के प्रभाव इतने गहरे हैं कि ड्यूटी बचत का फायदा अभी नहीं पहुंच पा रहा. गल्फ हमेशा सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं. लखनऊ चिकनकारी संगठन के महामंत्री शैलेश टंडन बताते हैं कि कई छोटे निर्यातक मुश्किल में हैं. सरकार और उद्योग संगठनों को उम्मीद है कि FTAs का पूरा फायदा उठाने के लिए मार्केटिंग, डिजाइन इनोवेशन और नई तकनीक पर जोर दिया जाए.

जानिए क्या है FTA.
जानिए क्या है FTA. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ का चिकन सांस्कृतिक धरोहर : उन्होंने बताया कि लखनऊ का चिकन उद्योग न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि आर्थिक इंजन भी. ग्लोबल तनाव के बावजूद FTAs भविष्य की संजीवनी साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी निर्यातकों को इंतजार है. अगर स्थिति सामान्य हुई और नए बाजारों का फायदा मिला तो यह उद्योग फिर से चमक सकता है.

चिकनकारी कढ़ाई का शानदार नमूना है.
चिकनकारी कढ़ाई का शानदार नमूना है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार से मदद की उम्मीद : सेल्स गर्ल अंजलि साहू बताती हैं कि निश्चित तौर पर निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार को अधिक प्रयास करने चाहिए. यह न केवल बड़े कारोबारी के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि मेरे जैसे छोटे एंप्लॉई को भी इससे फायदा हो सकता है. सेल्स गर्ल शिवा बताती हैं कि हमारी सैलरी तभी बढ़ेगी जब हमारे कारोबारी को फायदा होगा. इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए.

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चिकन गारमेंट पर FTA का असर नहीं
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