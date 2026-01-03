ETV Bharat / state

दिल्ली में कोहरे के चलते आज भी 80 से अधिक ट्रेनें लेट, कई उड़ानें भी प्रभावित

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है. विभिन्न राज्यों से दिल्ली की तरफ आने वाली 80 से अधिक ट्रेन देरी से चल रही है. जिसमें से दर्जन भर से अधिक ट्रेन चार घंटे लेट हैं. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कम दृश्यता के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है. ट्रेन लेट होने के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है. वहीं, कोहरे के चलते कई उड़ानें रद्द की गई है जबकि कई लेट चल रही है.

उत्तर रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के चलते घना कोहरा छाया हुआ है. घने कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो जाती है. जिससे कि लोको पायलट को दूर से सिग्नल दिखाई नहीं देता है. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी जाती है. यही वजह है कि ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट