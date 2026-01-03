दिल्ली में कोहरे के चलते आज भी 80 से अधिक ट्रेनें लेट, कई उड़ानें भी प्रभावित
कोहरे के कारण यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. रेल और हवाई यातायात दोनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है.
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित हो रही है. विभिन्न राज्यों से दिल्ली की तरफ आने वाली 80 से अधिक ट्रेन देरी से चल रही है. जिसमें से दर्जन भर से अधिक ट्रेन चार घंटे लेट हैं. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में कम दृश्यता के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है. ट्रेन लेट होने के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कोहरे का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी वाली ट्रेनों पर पड़ रहा है. वहीं, कोहरे के चलते कई उड़ानें रद्द की गई है जबकि कई लेट चल रही है.
उत्तर रेलवे के मुख्य संपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, उत्तर भारत में बढ़ती ठंड के चलते घना कोहरा छाया हुआ है. घने कोहरे के चलते दृश्यता काफी कम हो जाती है. जिससे कि लोको पायलट को दूर से सिग्नल दिखाई नहीं देता है. यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी जाती है. यही वजह है कि ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है और यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट
- 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: 3 घंटे 12 मिनट लेट
- 22823 बनारस नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: 3 घंटे 29 मिनट लेट
- 12313 सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस: 2 घंटे 36 मिनट लेट
- 12303 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस: 7 घंटे 42 मिनट लेट
- 11057 CSMT ASR EXPRESS: 11 घंटे 18 मिनट लेट
- 22361 अमृत भारत एक्सप्रेस: 2 घंटा 23 मिनट लेट
- 12751 जट हमसफर सुपरफास्ट: 6 घंटा 29 मिनट लेट
- 14619 त्रिपुरा सुंदरी: 7 घंटे 15 मिनट लेट
- 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस: 3 घंटे 8 मिनट लेट
- 20805 एपी एक्सप्रेस: 6 घंटा 19 मिनट लेट
- 12393 एस क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 5 घंटे लेट
- 12423 राजधानी एक्सप्रेस: 2 घंटे 46 मिनट लेट
- 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट: 4 घंटे 31 मिनट लेट
- 02570 नई दिल्ली दरभंगा सुपरफास्ट स्पेशल: 5 घंटे लेट
आनंद विहार टर्मिनल की स्थिति
- 12571 आनंद विहार टर्मिनल हमसफर: 4 घंटे 22 मिनट लेट
- 12435 गरीब रथ एक्सप्रेस: 4 घंटे 17 मिनट लेट
- 22539 मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 1 घंटे 53 मिनट लेट
- 12817 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस: 1 घंटे 27 मिनट लेट
- 12235 आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस: 3 घंटे 59 मिनट लेट
- 12436 JYG गरीब रथ: 3 घंटे 10 मिनट लेट
दिल्ली जंक्शन स्टेशन की स्थिति
- 12225 कैफियत एक्सप्रेस: 5 घंटे 12 मिनट लेट
- 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस: 8 घंटे 42 मिनट लेट
- 12389 जलियांवाला बाग एक्सप्रेस: 3 घंटे 50 मिनट लेट
- 15715 गरीब नवाज एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
कोहरे के चलते फ्लाइट ऑपरेशंस भी प्रभावित हो रहे हैं. दिल्ली से उदयपुर की एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान IX 1317 तकरीबन 8 घंटे 55 मिनट डिले है. जबकि स्पाइसजेट की दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान SG 877 10:30 मिनट लेट है. दिल्ली से देहरादून की इंडिगो की उड़ान 6E 6327 करीब 8 घंटे 50 मिनट लेट है. इसके अलावा दर्जन भर से अधिक फ्लाइट्स में दो घंटे तक का डीले बताया जा रहा है.
