यूपी में कोहरे से एक्सप्रेस-वे पर घटाई गई वाहनों की स्पीड, कॉन्वॉय में चलेंगी गाड़ियां, जानिए यूपीडा का क्या है नया नियम

एक्सप्रेस-वे पर स्पीड लिमिट 19 दिसंबर से 15 फरवरी 2025 तक लागू है. इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान के साथ सख्त कार्रवाई भी होगी.

यूपीडा ने जारी किया नया नियम.
यूपीडा ने जारी किया नया नियम. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:19 PM IST

Updated : December 18, 2025 at 10:48 PM IST

लखनऊ : सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसों की संभावना बढ़ गई है. इसे देखते हुए यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने नियमों में बदलाव किया है. एक्सप्रेस-वे जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर वाहन संचालन को लेकर नया नियम जारी किया गया है.

वाहनों की स्पीड भी संशोधित की गई है. संशोधित गति सीमा को लागू कर दिया गया है, जो 15 फरवरी या कोहरे की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी. राज्य सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई है.

एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा टीम अधिक फॉग की स्थिति (50 मीटर से कम विजिबिलिटी) में पास के टोल, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट पर वाहनों को रोकेंगे. कॉन्वॉय (Convoy) में एक साथ सभी गाड़ियां रवाना होंगी. इसके लिए नोडल अधिकारी (सुरक्षा) पुलिस विभाग से समन्वय कर SOP तैयार कराते हुए सुरक्षा टीम को ब्रीफ कर क्रियान्वयन कराएंगे.

एक्सप्रेस-वे पर पूर्व निर्धारित अधिकतम गति सीमा भी घटाई गई है. इनमें ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अधिक यात्रियों के वाहन के लिए किया जाता है उनके लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक अधिकतम स्पीड 80 किमी/घंटा की गई है. वहीं रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 60 किमी/घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं.

ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के लिए किया जाता है उनकी स्पीड सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक 60 किमी/घंटा और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 50 किमी/घंटा रहेगी.

ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है. वह अब सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक 50 किमी/घंटा की स्पीड से चल सकेंगे. रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 40 किमी/घंटा निर्धारित की गई है. एटीएमएस में ओवरस्पीड चालान की व्यवस्था पुनर्निर्धारित गति सीमा के आधार पर कराने की व्यवस्था बनायी जाए.

कोहरे और धुंध के कारण सुरक्षित यात्रा से सम्बन्धित पैंफलेट तैयार कर एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा, रोड साइड फैसिलिटी, एंट्री और एक्जिक्ट पाइंट पर बंटवाने की व्यवस्था की जाए, जिसमें दुर्घटना से बचने के लिए गति सीमा नियंत्रित करने के साथ-साथ Way Side Amenities व पेट्रोल पम्प की लोकेशन, हेल्पलाइन नम्बर का विवरण भी शामिल किया जाए.

सुरक्षा टीम भी अपने पेट्रोलिंग वाहन के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करे और 24X7 सतर्क रहकर सुरक्षा, पेट्रोलिंग, एम्बुलेंस आदि सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था बेहतर करे. एक्सप्रेसवे पर जिस मोड़ में नदी, नाले के पास घना कोहरा रहता है, वहां रोड रिफलेक्टर की संख्या बढवाएं व ब्लिंकर्स भी लगवाएं.

UP EXPRESS WAY
FOG IN UP
LUCKNOW NEWS
कोहरे में एक्सप्रेसवे पर नया नियम
LUCKNOW NEWS

