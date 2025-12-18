ETV Bharat / state

यूपी में कोहरे से एक्सप्रेस-वे पर घटाई गई वाहनों की स्पीड, कॉन्वॉय में चलेंगी गाड़ियां, जानिए यूपीडा का क्या है नया नियम

लखनऊ : सर्दियों में कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण हादसों की संभावना बढ़ गई है. इसे देखते हुए यूपी एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने नियमों में बदलाव किया है. एक्सप्रेस-वे जिनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर वाहन संचालन को लेकर नया नियम जारी किया गया है.

वाहनों की स्पीड भी संशोधित की गई है. संशोधित गति सीमा को लागू कर दिया गया है, जो 15 फरवरी या कोहरे की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी. राज्य सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी गई है.

एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा टीम अधिक फॉग की स्थिति (50 मीटर से कम विजिबिलिटी) में पास के टोल, पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट पर वाहनों को रोकेंगे. कॉन्वॉय (Convoy) में एक साथ सभी गाड़ियां रवाना होंगी. इसके लिए नोडल अधिकारी (सुरक्षा) पुलिस विभाग से समन्वय कर SOP तैयार कराते हुए सुरक्षा टीम को ब्रीफ कर क्रियान्वयन कराएंगे.

एक्सप्रेस-वे पर पूर्व निर्धारित अधिकतम गति सीमा भी घटाई गई है. इनमें ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अधिक यात्रियों के वाहन के लिए किया जाता है उनके लिए सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक अधिकतम स्पीड 80 किमी/घंटा की गई है. वहीं रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 60 किमी/घंटा की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं.

ऐसे मोटर यान जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के लिए किया जाता है उनकी स्पीड सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक 60 किमी/घंटा और रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक 50 किमी/घंटा रहेगी.