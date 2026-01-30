कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, रेल यात्री हो रहे परेशान
उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे से रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित,कई घंटों की देरी से चल रही ट्रेनों से रेल यात्री परेशान
Published : January 30, 2026 at 9:39 AM IST
नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में पड़ रहे घने कोहरे का असर रेलवे संचालन पर लगातार बना हुआ है. कम दृश्यता के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है, जिससे बड़ी संख्या में ट्रेनें अपने निर्धारित समय से एक से चार घंटे तक की देरी से चल रही हैं और इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है.
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति काफी प्रभावित रही. ट्रेन संख्या 14309 उज्जैनी एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट, 2221 मुंबई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस 2 घंटे 3 मिनट, 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे 33 मिनट लेट रही. इसी तरह 12285 सिकंदराबाद–निजामुद्दीन दुरंतो 2 घंटे 18 मिनट, 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट 1 घंटा 15 मिनट, 12189 महाकौशल एक्सप्रेस 2 घंटे 18 मिनट, 22685 कर्नाटक संपर्क क्रांति 2 घंटे 36 मिनट, 12715 सचखंड सुपरफास्ट 1 घंटा 46 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंची. इसके अतिरिक्त 12617 मंगल लक्षद्वीप सुपरफास्ट 1 घंटा 25 मिनट, 12625 केरल सुपरफास्ट 2 घंटे 17 मिनट और 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस 2 घंटे 56 मिनट लेट रही.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति पर नजर डालें तो ट्रेन नंबर 12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी 2 घंटे 5 मिनट, 12423 डिब्रूगढ़ राजधानी 1 घंटा 50 मिनट, 14315 इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 घंटे 3 मिनट, 12259 सियालदह–बीकानेर दुरंतो 1 घंटा 26 मिनट और 12033 कानपुर–नई दिल्ली शताब्दी 1 घंटा 10 मिनट लेट रही. वहीं, ट्रेन नंबर 12313 सियालदह राजधानी 1 घंटा 47 मिनट, 22823 भुवनेश्वर तेजस राजधानी 2 घंटे 42 मिनट, 12441 बिलासपुर राजधानी 2 घंटे 9 मिनट, 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 4 घंटे 7 मिनट, 12581 बनारस सुपरफास्ट 3 घंटे 8 मिनट, 12485 नांदेड़–श्रीगंगानगर सुपरफास्ट 3 घंटे 8 मिनट, 20407 रांची राजधानी 2 घंटे 41 मिनट, 20801 मगध एक्सप्रेस 2 घंटे 44 मिनट व 22361 राजेंद्र नगर–नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 3 मिनट देरी से चली.
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति
दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस 1 घंटा 1 मिनट, 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस 1 घंटा 27 मिनट, 22541 बनारस–आनंद विहार गरीब रथ 3 घंटे 6 मिनट, 15279 पुरबिया एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट व 12443 हल्दिया–आनंद विहार सुपरफास्ट 4 घंटे 54 मिनट लेट रही. वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन 14321 अल हजरत एक्सप्रेस 1 घंटा 4 मिनट, 15705 एक्सप्रेस 1 घंटा 4 मिनट, 13697 गया–दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 3 घंटे 14 मिनट, 14304 हरिद्वार–ओल्ड दिल्ली अनरिजर्व्ड 1 घंटा 15 मिनट और 14680 अमृतसर–नई दिल्ली इंटरसिटी 1 घंटा 46 मिनट लेट रही.
दिल्ली के आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के विभिन्न राज्यों से आने वाली दर्जनों ट्रेनें 1 घंटे से काम की देरी से गंतव्य पर पहुंचीं.
उत्तर रेलवे ने रेलयात्रियों से की अपील
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक कोहरे के चलते सिग्नलिंग और ट्रैक विजिबिलिटी प्रभावित होने से ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया जाता है. इसलिए ट्रेन अपने निर्धारित समय से गंतव्य पर पहुंचने में लेट हो जाती हैं. मौसम में सुधार होने तक देरी जारी रहने की आशंका रहेगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रेन की लाइव स्थिति अवश्य जांच लें.
