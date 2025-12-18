ETV Bharat / state

वाराणसी एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द; 42 फ्लाइट री-शेड्यूल, पढ़िए डिटेल

वाराणसी: लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 16 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक 10 विमानों को रद्द और 42 को रीशेड्यूल किया गया है. अब एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सुबह 7:35, जबकि अंतिम फ्लाइट रात्रि 9:45 पर उड़ान भरेगी.

एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के कारण विमान को उड़ान भरने में परेशानी हो रही है. इसलिए विंटर शेड्यूल में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को भुवनेश्वर से आने वाला एटीआर विमान सुबह 7:35 बजे वाराणसी पहुंचेगा. इसके बाद सुबह 8:15 बजे रवाना होगा.

दिल्ली, मुंबई बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई जयपुर, पुणे, शारजाह और मस्कट सहित अन्य देश-विदेश के प्रमुख शहरों के लिए पूरे दिन उड़ानों का संचालन रहेगा. दिल्ली के लिए पहली उड़ान सुबह 9:00 रवाना होगी, बेंगलुरु के लिए 10:00 बजे, मुंबई के लिए 11:00 सुबह, 11:00 बजे से हैदराबाद और 11:25 बजे से कोलकाता के लिए विमान संचालित होंगे.

ऐसे ही दोपहर 12:00 से 1:30 बजे के बीच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद रोड पर लगातार उड़ानों की आवाजाही रहेगी, दोपहर 2:15 से लेकर शाम 5:10 तक दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई और अहमदाबाद के लिए कई उड़ानें निर्धारित की गई हैं.

शाम 6:30 से रात्रि 9:45 बजे तक इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर की उड़ानों के जरिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद के लिए आवागमन जारी रखा गया है.