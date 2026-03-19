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पत्नी ने फेसबुक पर पोस्ट किया 'सीमेंट और ड्रम'; खौफ खाए पति ने उसे प्रेमी के हवाले किया, बोला- जान बचा ली

पुलिस की मौजूदगी में पति ने पत्नी को प्रेमी के हवाले किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर : जिले के कोतवाली देहात इलाके से एक अजीबोगरीब मामला पुलिस के सामने पहुंचा. पुलिस के पास पहुंचे युवक ने पत्नी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई. बताया कि पत्नी का प्रेमी है और वह उसी के साथ रहना चाहती है. पत्नी ने फेसबुक पर 'नीले ड्रम की कहानी' लिखकर पोस्ट किया है, जिससे वह बेहद डरा हुआ है. युवक ने पत्नी पर धमकाने का भी आरोप लगाया. मामला महिला सेल में पहुंचा और यहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद पति ने खुद ही पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया. यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. पति ने बताया-क्यों लिया पत्नी को प्रेमी के साथ भेजने का फैसला. (Video Credit; ETV Bharat) महिला सेल प्रभारी बोबेश धीमान ने बताया कि, कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दौलतगढ़ निवासी राजकुमार ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी पत्नी शीतल के एक अन्य युवक से प्रेम संबंध हैं. पत्नी प्रेमी के साथ रहना चाहती है. दोनों की शादी करीब 7 साल पहले हुई थी और करीब 6 माह का एक बच्चा भी है. शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद होने लगा. आरोप लगाया कि पत्नी अक्सर झगड़ा करती और नाराज होकर मायके चली जाती थी.