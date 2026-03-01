ETV Bharat / state

दो दिन से अंधेरे में डूबा गैरसैंण, छात्र परेशान, जनता बेहाल, जानें कारण

गैरसैंण: 9 मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र के दौरान गैरसैंण पंहुचने वाले माननीयों के लिए चकाचौंध में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ऊर्जा निगम दिन रात विद्युत लाइनों को दूरस्थ करने में जुटा है. जिस कारण पिछले दो दिनों से नगर के अधिकांश हिस्से अंधेरे में डूबे हुए हैं. नगर क्षेत्र में चल रही अनियमित विद्युत आपूर्ति का खामियाजा बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों सहित आमजन को भुगतना पड़ रहा है.

दरअसल, भराडीसैंण स्थित विधान सभा परिसर क्षेत्र में सत्र के दौरान कोई व्यवधान न आए, इसके लिए 33 और 11 केवी की विद्युत लाइनों को दूरस्थ रखने के लिए तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं. इस दौरान गैरसैंण नगर के फीडर में तकनीकी खामी आ गई, जिस कारण विद्युत आपूर्ति ठप पड़ गई. जिसके बाद ऊर्जा निगम द्वारा 28 फरवरी सुबह से दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को दिन रात काम पर लगाकर सुधारीकरण का काम किया जा रहा है.

सुधारीकरण के काम के कारण ग्रीष्मकालीन राजधानी के मुख्य नगर गैरसैंण में बीते 26 घंटों से अनियमित विद्युत आपूर्ति नगरवासियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है. पिछले दो दिनों से गैरसैंण नगर क्षेत्र के 11 केवी के फीडर में निर्माणाधीन कोतवाली के पास से गुजर रही लाइन में आई दिक्कत के कारण कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप तो कई जगहों पर अनियमित आपूर्ति हो रही है. जिस कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एक तरफ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र परेशान हैं तो दूसरी तरफ लोगों के जरूरी काम में अटक गए हैं. वहीं होटल व्यवसाय से जुड़े लोग भी परेशान हैं.