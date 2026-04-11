वाराणसी में देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काट डाला, खुद भाई को फोन कर बताया, शव के पास ही बैठा रहा
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 3:23 PM IST
वाराणसी : मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के लच्छापुर गांव में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घरेलू विवाद में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
लच्छापुर निवासी पूनम पटेल (32) शनिवार सुबह घर के बाहर गेहूं फैला रही थीं. इसी दौरान उनके देवर अजीत पटेल से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अजीत ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पूनम पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद आरोपी ने खुद अपने बड़े भाई को फोन कर वारदात की सूचना दी और खून से सनी कुल्हाड़ी को लेकर भाभी के शव के पास बैठा रहा. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
मौके पर एसीपी राजातालाब अजय श्रीवास्तव और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए फॉरेंसिक जांच कराई और हथियार बरामद कर लिया.
मृतका का पति सुजीत वाराणसी कैंट पर रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है. घटना के समय पूनम की सास मुनका देवी और ससुर तेज बहादुर खेत में थे, जबकि मृतका का एकलौता बेटा हर्ष (4) स्कूल गया था.
ग्रामीणों ने पुलिस को बताया, अजीत अपनी भाभी की बहन से शादी करने की जिद कर रहा था, जबकि भाभी और उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे. इसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था.
घटना के बाद घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
राजातालाब एसीपी अजय श्रीवास्तव ने बताया, आरोपी अजीत को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : 'Google Doctor' की सलाह कहीं पड़ न जाए भारी,सोशल मीडिया के 'नीम-हकीम' और Google Search बन रहे हैं सेहत के दुश्मन