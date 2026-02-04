ETV Bharat / state

समय से पहले 'परीक्षा' की घड़ी: अधूरा सिलेबस और शिक्षकों का बढ़ता मानसिक दबाव!

अधूरा सिलेबस और शिक्षकों की गैरशैक्षणिक ड्यूटी के कारण न तो पढ़ाई पूरी हो पाई और न ही छात्रों को तैयारी का अवसर मिला.

Rajasthan Board Exam
परीक्षा की तैयारी करती छात्राएं (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 8:28 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान में इस बार 10वीं 12वीं सहित तमाम परीक्षाओं का आयोजन करीब एक महीने पहले किया जा रहा है. यहां पहले ये परीक्षाएं मार्च में शुरू होती थीं, वहीं इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित हो रही हैं. परीक्षा तिथियों में इस बदलाव ने छात्रों और शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है. शिक्षक संगठनों का कहना था कि कम समय, अधूरा सिलेबस और शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक ड्यूटी के कारण न तो पढ़ाई पूरी हो पाई और न ही छात्रों को पर्याप्त तैयारी का अवसर मिला.

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं समय से पहले निर्धारित होने के कारण छात्रों पर स्वाभाविक रूप से मानसिक दबाव बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि पहले बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होती थीं, लेकिन इस बार 12 फरवरी से ही परीक्षा शुरू हो रही है. सरकार से बहुत पहले सिलेबस में कटौती की मांग की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस ओर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया. विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि निर्धारित समय से पहले परीक्षाएं कराने से बच्चों को पूरा सिलेबस दोहराने और अभ्यास का मौका नहीं मिल पाया. वहीं शिक्षकों को भी पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि वे लंबे समय से गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहे.

बोर्ड परीक्षा की तैयारियां (ETV Bharat Jaipur)

14 फरवरी तक गैर-शैक्षणिक ड्यूटी, 12 फरवरी से परीक्षा : शिक्षक संघ ने ये भी सवाल उठाया कि जब शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक ड्यूटी 14 फरवरी तक जारी है और बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में शिक्षक सिलेबस का रिविजन कैसे करवा पाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि सिलेबस में आंशिक कटौती की जाती, तो ये छात्रों के हित में होता. शिक्षक संघ ने परीक्षा समय को भी 8:30 के बजाय 9:30 बजे करने की मांग उठाई. ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को राहत मिलेगी.

कम समय, अधूरी तैयारी: राजस्थान शिक्षक संघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष रनजीत मीणा ने भी सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी से 11 मार्च तक परीक्षा होने से छात्रों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला. कई स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हो पाया और कुछ स्थानों पर शिक्षक पढ़ा ही नहीं पाए. उन्होंने बताया कि शिक्षकों को लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने के कारण कक्षा शिक्षण प्रभावित हुआ, जिसका सीधा असर छात्रों की तैयारी पर पड़ा. अब संगठन की मांग है कि प्रशासन परीक्षा में बच्चों को कुछ रियायत दे, ताकि उन्हें राहत मिल सके.

नई व्यवस्था का मिलेगा लाभ : पूरे मामले पर शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बार सेशन प्री-पोन किया गया है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी बोर्ड सीबीएसई, इंटरनेशनल बोर्ड और अन्य राज्य बोर्ड एक साथ चलें, इसके लिए राजस्थान बोर्ड को भी 1 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. उन्होंने स्वीकार किया कि ये सही है कि इस बार शिक्षण अवधि कुछ कम हुई है और एसआईआर सहित अन्य प्रशासनिक दबावों के कारण शिक्षकों और छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है. हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला नया सत्र छात्रों के लर्निंग आउटकम्स के लिहाज से अधिक लाभकारी होगा.

सिलेबस में कटौती नहीं, लेकिन एग्जाम पैटर्न में राहत : शिक्षा शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है और इसकी जानकारी पहले ही शिक्षकों को दे दी गई थी, ताकि वे पूरे कोर्स के अनुसार पढ़ा सकें. हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि परीक्षा पैटर्न में राहत की गुंजाइश रखी गई है, हालांकि ये राहत बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी.

10 वीं का रिजल्ट पहले, किताबें 25 मार्च तक : छात्रों के हित में एक अहम फैसले की जानकारी देते हुए कृष्ण कुणाल ने बताया कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 12वीं से एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा, ताकि 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों का समय बर्बाद न हो. नए शैक्षणिक सत्र के लिए सभी स्कूलों में किताबें 25 मार्च तक पहुंचा दी जाएंगी. और पूरे राज्य में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा.

