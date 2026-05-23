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पैदल ही कोर्ट पहुंचे प्रतापगढ़ के जिला जज, ईंधन संकट को देखते हुए उठाया कदम

पेट्रोल-डीजल बचाने की मुहिम में प्रतापगढ के जिला जज पैदल ही पहुंचे अपने कार्यालय ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली/प्रतापगढ़/शाहजहांपुर: देश में ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाओ मुहिम को फॉलो किया जा रहा है. इस क्रम में प्रतापगढ़ के जिला जज समेत सारे जज अपने आवास से पैदल ही कोर्ट रूम पहुंचे. जिला जज राजीव कमल पांडे कम्पनी गार्डन अपने आवास से कचहरी तक पैदल पहुंचे. जो कि करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है. इसी के साथ शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक डॉ. वीर विक्रम सिंह “प्रिंस” घोड़े पर सवार होकर विकास खंड जैतीपुर के ग्राम भरतापुर पहुंचे.

जज राजीव कमल पांडे ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने की अपील भी की. साथ ही सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग समेत पैदल चलने की नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि ऊर्जा को देखते हुए हम सभी का दायित्व बनता है कि इसे बचाएं. पेट्रोल डीजल की कमी देश में हो रही है तो बाकी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से आह्वान करते हुए सामूहिक रूप से आफिस आएं और साइकिल का भी उपयोग करें. हमारे सभी अधिकारीगण पैदल कार्यालय आए हैं. हम सभी कोशिश करें कि अपने कार्यालय पैदल या साइकिल से आए.

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इससे पहले रायबरेली में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और नगर पालिका के ईओ स्वर्ण सिंह ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की थी. 13 मई को DPRO समेत उनके कार्यालय के सभी कर्मचारी गाड़ियों की जगह साइकिल से विकास भवन स्थित कार्यालय पहुंचे थे. इस पहल का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है.