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पैदल ही कोर्ट पहुंचे प्रतापगढ़ के जिला जज, ईंधन संकट को देखते हुए उठाया कदम

जिला जज राजीव कमल पांडे अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से बोले-समूह बनाकर आएं दफ्तर.

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पेट्रोल-डीजल बचाने की मुहिम में प्रतापगढ के जिला जज पैदल ही पहुंचे अपने कार्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:00 PM IST

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रायबरेली/प्रतापगढ़/शाहजहांपुर: देश में ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाओ मुहिम को फॉलो किया जा रहा है. इस क्रम में प्रतापगढ़ के जिला जज समेत सारे जज अपने आवास से पैदल ही कोर्ट रूम पहुंचे. जिला जज राजीव कमल पांडे कम्पनी गार्डन अपने आवास से कचहरी तक पैदल पहुंचे. जो कि करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है. इसी के साथ शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक डॉ. वीर विक्रम सिंह “प्रिंस” घोड़े पर सवार होकर विकास खंड जैतीपुर के ग्राम भरतापुर पहुंचे.

जज राजीव कमल पांडे ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने की अपील भी की. साथ ही सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग समेत पैदल चलने की नसीहत भी दी. उन्होंने कहा कि ऊर्जा को देखते हुए हम सभी का दायित्व बनता है कि इसे बचाएं. पेट्रोल डीजल की कमी देश में हो रही है तो बाकी अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से आह्वान करते हुए सामूहिक रूप से आफिस आएं और साइकिल का भी उपयोग करें. हमारे सभी अधिकारीगण पैदल कार्यालय आए हैं. हम सभी कोशिश करें कि अपने कार्यालय पैदल या साइकिल से आए.

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इससे पहले रायबरेली में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) और नगर पालिका के ईओ स्वर्ण सिंह ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल शुरू की थी. 13 मई को DPRO समेत उनके कार्यालय के सभी कर्मचारी गाड़ियों की जगह साइकिल से विकास भवन स्थित कार्यालय पहुंचे थे. इस पहल का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है.

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सरकार ने बढ़ोतरी की है. पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं. नई दरें लागू होने के बाद रायबरेली में पेट्रोल 99.26 रुपए और डीजल 92.63 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है.

महज 9 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, 15 मई को कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी.

शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक डॉ. वीर विक्रम सिंह “प्रिंस” घोड़े पर सवार होकर विकास खंड जैतीपुर के ग्राम भरतापुर पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अनोखे अंदाज में गांव पहुंचकर एक शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त कीं. घोड़े पर सवार विधायक को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट गई.

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