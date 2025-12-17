ETV Bharat / state

नैनीताल के मैदानी इलाकों में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, हर्षिल में माइनस में टेंपरेचर

उत्तराखंड के शहरों का तापमान: उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तापमान काफी नीचे गिर चुका है. राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस है तो न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस है. ठीक यही तापमान हरिद्वार का भी है. उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर का अधिकतम तापमान देहरादून और हरिद्वार जैसा ही है, लेकिन न्यूतम तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है. काशीपुर का तापमान देहरादून और हरिद्वार जैसा ही है. कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 17° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11° सेल्सियस है.

नैनीताल जिले में घना कोहरा: रामनगर, पिरूमदारा, बैलपड़ाव सहित आसपास के मैदानी इलाकों में सुबह से ही कोहरे की मोटी परत देखने को मिली. कोहरे के साथ ठिठुरन भरी ठंड ने भी दस्तक दे दी है, जिससे लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं. खासकर सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है. कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है.

रामनगर: नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. इससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. सड़कों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है.

उत्तराखंड के हिल स्टेशनों का तापमान: उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में अच्छी-खासी ठंड पड़ रही है. पहाड़ों की रानी मसूरी का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7° सेल्सियस है. आने वाले दिनों में जब बर्फबारी होगी तो क्रिसमस और न्यू इयर मनाने के लिए मसूरी से शानदार जगह दूसरी नहीं हो सकती है. देहरादून जिले के ही चकराता में अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है. यहां बर्फबारी का पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बर्फ गिरने के बाद यहां के प्राकृतिक नजारे अद्भुत होते हैं.

हर्षिल में तापमान माइनस से नीचे: टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8° सेल्सियस है. यहां भी होटल और पर्यटन कारोबारियों के पास बर्फबारी की इनक्वायरी करते हुए अनेक फोन कॉल आ रहे हैं. जैसे ही यहां बर्फ गिरेगी, पर्यटक दौड़े चले आएंगे. उत्तरकाशी जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. हालत ये है कि यहां कई हिस्सों में तापमान माइनस में जा चुका है. उत्तरकाशी के भव्य पर्यटन स्थल और फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध हर्षिल का अधिकतम तापमान सिर्फ 6° सेल्सियस है. हर्षिल का न्यूनतम तापमान -3° सेल्सियस है.

चोपता में कड़ाके की ठंड: अध्यात्म की नगरी ऋषिकेश का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10° सेल्सियस है. इस तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गंगा किनारे बसी इस नगरी में पर्यटन के लिए कितना शानदार मौसम है. जो तापमान लोग अपने घरों में एसी से लेते हैं, उससे अच्छा और शुद्ध हवा वाला वातावरण ऋषिकेश में प्रकृति दे रही है. गढ़वाल मंडल के एक और पर्यटन स्थल चोपता में भी मौसम शानदार है तो यहां का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है. इंतजार बस बर्फबारी का हो रहा है. राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का अधिकतम तापमान 20° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7° सेल्सियस है जो पर्यटन के लिहाज से शानदार है.

नैनीताल घूमने का शानदार मौसम: कुमाऊं मंडल के पर्यटन स्थलों की बात करें तो सरोवर नगरी नैनीताल घूमने के लिए मौसम दिलकश है. जिन लोगों को ठंड पसंद है वो नैनीताल के अधिकतम तापमान 18° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9° सेल्सियस का आनंद ले सकते हैं. नैनीताल से करीब 100 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7° सेल्सियस है. मुक्तेश्वर के हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखती हैं. इस दृश्य को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक बारहों महीने यहां पहुंचते हैं.

मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान 1° सेल्सियस: अल्मोड़ा जिले के रानीखेत का अधिकतम तापमान 19° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7° सेल्सियस है. रानीखेत से करीब 50 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी का अधिकतम तापमान 20° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है. कौसानी से भी हिमालय की बर्फ से ढकी अनेक चोटियों के दर्शन होते हैं. पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मुनस्यारी में तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से सिर्फ एक डिग्री ऊपर है. यहां का अधिकतम तापमान 11° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिर्फ 1° सेल्सियस है. जिले के धारचूला में अधिकतम तापमान 17° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6° सेल्सियस है.

