घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित: बूंदी में स्कूलों में छुट्टी की मांग, बारां में सड़क से उतरी रोडवेज बस

वाहन चालक आशिक अली ने बताया कि घने कोहरे के कारण छोटे-बड़े सभी वाहनों को दिन में हैडलाइट जलानी पड़ी. सुबह शहर के प्रमुख चौराहों और हाईवे पर वाहन धीमी गति से चले. कोहरे की वजह से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए वाहन चालक बेहद सतर्क रहे. सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहों और बाजार क्षेत्रों में लोग अलाव के आसपास जुटे रहे. सर्द हवा और कोहरे के मेल ने ठिठुरन और बढ़ा दी.

‎बूंदी: शहर में कुछ दिन से तेज सर्दी, कोहरा और ठिठुरन है. शहर शुक्रवार सुबह घने कोहरे की आगोश में रहा. ठंड के साथ गलन इतनी ज्यादा थी कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. सड़कों, गलियों और मुख्य मार्गों पर कोहरा छाया रहा. दृश्यता काफी घट गई और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

दिनचर्या में बदलाव: ‎‎मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों के लिए भी मौसम मुश्किल भरा रहा. घने कोहरे के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लोगों की दिनचर्या बदल गई. युवा कोमल जैन ने बताया कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए मौसम खासा परेशानी भरा बन गया. लगातार बढ़ती सर्दी को देख अभिभावकों की चिंता बढ़ने लगी है. छोटे बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावक खासे चिंतित हैं. जिला प्रशासन से छोटे बच्चों के स्कूलों में अवकाश की मांग तेज होने लगी है. अभिभावकों का कहना है कि अत्यधिक सर्दी और कोहरे में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा साबित हो सकता है.

स्कूलों में अवकाश की मांग: ‎‎अभिभावक आशीष अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिन से सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानियां आ रही है.बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ने का खतरा है. उन्होंने प्रशासन से छोटे बच्चों की स्कूलों में अवकाश घोषित करने की मांग की.

बारां में सड़क से उतरी रोडवेज बस (ETV Bharat Baran)

बारां में सड़क से उतर नाले की तरफ गई बस: उधर, शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण जयपुर से बारां आ रही राजस्थान रोडवेज की बस बारां जिले के बटावदा के पास हाईवे से उतरकर नाले की तरफ लुढ़क गई. तब बस में 4 सवारी थी, जो सुरक्षित है. बस चालक व परिचालक को मामूली चोटें आई, जिनका जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया. बारां के सदर थाना अधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि शुक्रवार सुबह कोहरा ज्यादा था. विजिबिलिटी कम थी. इस कारण जयपुर से बारां आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई. बस रेलिंग तोड़ती हुई पॉलीटेक्निक कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच बने नाले में चली गई, हालांकि नाले में गिरने से पहले ही चालक ने रोक दिया. इससे बड़ा हादसा टल गया.बस को क्रेन की मदद से निकाला जाएगा. कोहरे के कारण बस की गति धीमी थी इसलिए बड़ा हादसा टल गया.

