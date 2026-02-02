ETV Bharat / state

घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम, निर्धारित समय से घंटों लेट चल रही दर्जनों ट्रेनें, यात्री परेशान

घने कोहरे की वजह से दृश्यता कम,थमीं ट्रेन की रफ्तार ( ETV Bharat )

राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति पर नजर डालें तो आज 2 फरवरी 2026 को 1 घंटे से अधिक की देरी से चलने वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 11841 गीता जयंती और ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 18 मिनट लेट चल रही है. वही, ट्रेन नंबर 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 17 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 14086 सिरसा एक्सप्रेस 2 घंटे 9 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12453 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 5 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 22478 वंदे भारत एक्सप्रेस 1 घंटे 4 मिनट लेट चल रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज घना कोहरा होने की वजह से आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ, दृश्यता बहुत कम होने की वजह से सड़क, रेल और वायु यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है. दृश्यता कम होने के कारण देश के तमाम राज्यों से राजधानी दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय की देरी से चल रही हैं. इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 12617 मंगल लक्ष्यदीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 56 मिनट लेट है. दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 22541 बनारस आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, ट्रेन नंबर 12817 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 1 घंटे लेट चल रही है. ट्रेन नंबर 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस अनरिजर्व्ड ट्रेन सबसे अधिक 3 घंटे 50 मिनट की देरी से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंची.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें लेट

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन नंबर 13697 गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 1 घंटे 5 मिनट लेट ट्रेन नंबर 14732 किसान एक्सप्रेस 1 घंटे लेट ट्रेन नंबर 14304 हरिद्वार पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस 1 घंटे 15 मिनट ट्रेन नंबर 14680 अमृतसर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे 46 मिनट लेट रही.

उत्तर रेलवे के पीआरओ ने रेल यात्रियों से की अपील

ट्रेनों की लेट रंनिंग को लेकर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि कोहरे में दृश्यता बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं. ऐसे में लोको पायलट को ट्रेन की रफ्तार धीमी रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो जाती है. यात्रियों से अपील की गई है कि वह संयम ब़रतें और रेलवे की वेबसाइट पर ट्रेन की स्थिति देखकर ही घर से ट्रेन पकड़ने के लिए निकले जिससे की देरी से असुविधा से बच सकें.

ये भी पढ़ें :

