कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, रेल यात्री हो रहे परेशान

दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज घना कोहरा,आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित, दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें चल रही कई घंटे लेट

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 5, 2026 at 9:19 AM IST

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरा पड़ रहा है. जिससे दृश्यता बेहद कम है और इसका असर ट्रेनों के संचालक पर पढ़ रहा है. दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है. आज 5 फरवरी 2026 को देश के तमाम राज्यों से राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कई प्रमुख ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से गंतव्य पर पहुंचीं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 14 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 2 घंटे 2 मिनट लेट, ट्रेन नंबर 12421 हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 12 मिनट, ट्रेन नंबर 22811 भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस 1 घंटे 32 मिनट, ट्रेन नंबर 22581 बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट रही. इसके अतिरिक्त दर्जनों ट्रेनें 1 घंटे से काम की देरी से गंतव्य पर पहुंचीं.

इंडियन रेल
इंडियन रेल (फाइल इमेज)


दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो ट्रेन नंबर 22221 मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन 1 घंटे लेट और ट्रेन नंबर 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे 17 मिनट लेट रही. आनंद विहार स्टेशन पर ट्रेनों की स्थिति देखे तो ट्रेन नंबर 22411 अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट लेट रही.


इन प्रमुख ट्रेनों के अतिरिक्त दर्जनों ट्रेन ऐसी है जो 1 घंटे से कम की देरी से चल रही हैं और गंतव्य पर देरी से पहुंच रही हैं. ट्रेनों के लेट होने से यात्री समय से गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे उन्हें परेशानी भी हो रही है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि रेलवे के लिए सुरक्षा और संरक्षणसर्वोपरि है. बिना सिग्नल देख ट्रेन के संचालन से हादसा होने की संभावना रहती है. कोहरे में कम दृश्यता होने के कारण लोको पायलट को दूर से सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं ऐसे में लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार धीमी रखते हैं, जिससे ट्रेन के सिग्नल के अनुसार ट्रेन का संचालन कर सके और यही कारण है कि ट्रेन अपनी निर्धारित समय से लेट हो जाती है.

