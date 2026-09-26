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लगातार हो रही बारिश से दुर्गा पूजा आयोजन पर पड़ रहा असर, मां की प्रतिमा सुखाने में आ रही परेशानी

लगातार बारिश से कोडरमा में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सुखाने में परेशानी हो रही है. पंखा और हैलोजन से सुखाया जा रहा है.

STATUES OF DURGA GOD
प्रतिमा को आकार देते मूर्तिकार (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2026 at 4:44 PM IST

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कोडरमा: पिछले तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, वहीं दुर्गा पूजा के आयोजन पर भी इसका असर पड़ रहा है. लगातार हो रही बारिश और मौसम में नमी रहने के कारण मां दुर्गा के अलावे अन्य देवी-देवताओं की अर्धनिर्मित प्रतिमाओं को सुखाने में काफी परेशानी आ रही है. इसके अलावा दुर्गा पूजा मेला के आयोजन को लेकर भी पूजा पंडालों का निर्माण प्रभावित हो रहा.

लगातार बारिश के कारण आलम यह है कि मजदूर और कारीगरों को बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं मूर्ति निर्माण से जुड़े कारीगर पंखा, हैलोजन लाइट और दूसरे जुगाड़ से देवी देवताओं की मूर्तियों को सूखा रहे हैं, ताकि उन पर रंग पेंट चढ़ाया जा सके. दुर्गा पूजा शुरू होने में अभी 15 दिन शेष बचे हैं. ऐसे में समय से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा और पूजा पंडाल तैयार करना आयोजकों के लिए एक चुनौती बन गई है.

मूर्तिकार ने दी जानकारी (ईटीवी भारत)

बारिश से कीचड़ में तबदील हुआ मैदान

दुर्गा पूजा को लेकर मेला मैदान भी लगातार बारिश के कारण पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो गया है. मडुआटांड में पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार प्रदीप पाल ने बताया कि रंग भरने से पहले मूर्तियों का पूरी तरह से सुखना जरूरी है और बारिश के कारण हवा में नमी है, जिसके वजह से मूर्तियां सुख नहीं रही है. इनके अलावा अन्य जगहों पर भी मूर्ति बनाने का मिले आर्डर का भी दबाव है. झुमरी तिलैया शहर के महाराणा प्रताप चौक और ताराटांड़ में भी मूर्ति बनाने का कार्य प्रभावित हो रहा है.

मूर्ति नहीं सुखने से रंग भरने में परेशानी

अब तक मूर्तियों के ढांचे पर ही मिट्टी चढ़ पाई है. उनमें रंग भरने के साथ लिबास और श्रृंगार का काम बचा हुआ है. मडुवाटांड़ दुर्गा पूजा समिति के आयोजक डब्लू दास ने बताया कि बारिश के कारण पूजा की तैयारी पर असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही आयोजन के लिए लोगों से सहयोग राशि लेने में भी परेशानी आ रही है. लेकिन उन्हें विश्वास है की मां दुर्गा की कृपा से समय से पहले आयोजन की तैयारी पूरी हो जाएगी. मेला मैदान में मिट्टी और छाई का भराव कर उसे सुखाया जाएगा.

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