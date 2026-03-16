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यमुना नदी पर नए रेल ब्रिज निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनों के रूट में बदलाव

नई दिल्ली: रेलवे के दिल्ली मंडल में यमुना नदी पर नए रेल ब्रिज के निर्माण कार्य के चलते उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया है. रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रैक के कट एंड कनेक्शन कार्य के लिए उत्तर व दक्षिण लाइन पर 9 घंटे 40 मिनट का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा. ये काम 17, 18, 28 और 29 मार्च को किया जाएगा. इसके चलते इन तारीकों पर कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया है. वहीं, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इसके कारण बड़ी संख्या में उपनगरीय व पैसेंजर ट्रेनों को का संचालन प्रभावित होगा. रद्द होने वाली ट्रेनों में 64082 नई दिल्ली–पलवल, 64051 पलवल–गाजियाबाद, 54308 दिल्ली जंक्शन–मुरादाबाद, 64091 दिल्ली जंक्शन–शामली, 64090 शामली–दिल्ली जंक्शन, 64020 शामली–दिल्ली जंक्शन, 74021 दिल्ली जंक्शन–शामली–सहारनपुर, 74024 सहारनपुर–शामली–दिल्ली जंक्शन, 64437 गाजियाबाद–दिल्ली जंक्शन, 64402 दिल्ली जंक्शन–साहिबाबाद व 64411 साहिबाबाद–दिल्ली जंक्शन जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 64408, 64417, 64414, 64423, 64025, 64024, 64439, 64406, 64029 और 64028 समेत कई अन्य ट्रेनें भी 17, 18, 28 या 29 मार्च को रद्द रहेंगी.

ये ट्रेनें भी रहेंगी रद्द: रेलवे ने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह में भी कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी. इनमें 64035 दिल्ली शाहदरा–शामली, 64036 शामली–दिल्ली शाहदरा, 54075 बरेली–दिल्ली, 54085 दिल्ली–सतरोड, 54086 सतरोड–दिल्ली, 54076 दिल्ली–बरेली, 54034 जींद–दिल्ली, 54057 दिल्ली–शामली, 54058 शामली–दिल्ली, 54031 दिल्ली–जींद, 64568 तिलक ब्रिज–बुलंदशहर, 64567 बुलंदशहर–तिलक ब्रिज, 64558 सहारनपुर–दिल्ली, 64557 दिल्ली–सहारनपुर, 64531 दिल्ली–पानीपत व 64536 पानीपत–दिल्ली जैसी ट्रेनें शामिल हैं.

इन ट्रेनों के मार्ग में बदलाव: उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, कई महत्वपूर्ण लंबी दूरी की ट्रेनों का मार्ग भी बदला जाएगा. इनमें 20939 साबरमती–सुल्तानपुर, 15657 दिल्ली–कामाख्या, 15091 दौराई–टनकपुर, 09609 उदयपुर सिटी–योग नगरी ऋषिकेश, 20434 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–सुबेदारगंज, 19031 साबरमती–योग नगरी ऋषिकेश, 12312 कालका–हावड़ा, 12036 दिल्ली–टनकपुर, 12038 दिल्ली–कोटद्वार, 15484 दिल्ली–अलीपुरद्वार, 15910 लालगढ़–डिब्रूगढ़, 19610 ऋषिकेश–उदयपुर सिटी व 18310 जम्मूतवी–संबलपुर जैसी ट्रेनें हैं. इन ट्रेनों को दिल्ली सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली, तिलक ब्रिज व साहिबाबाद के रास्ते डायवर्ट कर चलाया जाएगा. इससे कुछ स्टेशनों पर ठहराव भी अस्थायी रूप से समाप्त रहेगा.

कुछ ट्रेनों का आंशिक संचालन होगा: उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा. ट्रेन नंबर 64152 दिल्ली–अलीगढ़ और 64104 दिल्ली–डनकौर ट्रेनों को गाजियाबाद तक ही चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनों का संचालन गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन तक सीमित रहेगा. इनमें 20964 वाराणसी–साबरमती, 14207 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़–दिल्ली और 12225 आजमगढ़–दिल्ली जैसी कई ट्रेनों को लगभग दो से ढाई घंटे की देरी से चलाया जाएगा.